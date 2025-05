Русия използва химическо оръжие в Украйна: ЕС готви специални санкции (ОБЗОР - ВИДЕО)

Европейският съюз (ЕС) вече официално е подговил нов санкционен регламент с основание, че Русия използва химическо оръжие във войната си срещу Украйна, съобщава руското издание "Настоящее время" в партньорство с Радио Свободна Европа. Конкретно става въпрос за сълзотворен газ – CS. От ЕС се позовават на данни от доклади на Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО), публикувани по искане на украинската страна през ноември 2024 година и февруари 2025 година.

CS е сълзотворен газ, известен още като "люляк". Предизвиква силно дразнене на очите, кожата и дихателните пътища - човек се задушава и губи ориентация. CS официално се счита за несмъртоносно средство за потушаване на безредици и се използва от полицията в много страни. Използването на такива вещества като оръжия е забранено от член 1 от Конвенцията за химическите оръжия.

Докладите как руската армия ползва такъв газ описват случаи от селата Мариевка и Илинка. Експертите цитират доказателства за наличието на следи от газ CS след руските атаки - тестове на почвата и водата, интервюта с военнослужещи и снимки на ръчни гранати RG-Vo, руско производство. През 2024 година руската пропаганда медия RT, на която е забранено да излъчва в ЕС, показа как руската армия използва такива гранати. Заради това ЕС ще санкционира силите за радиационна, химическа и биологична защита на руското военно министерство, 27-ми и 33-ти изследователски центрове, свързани с разработването и използването на химически агенти.

Путин не разбира от друго, освен от сила

"Владимир Путин не иска мир, иска Украйна" - това заяви Майк Пенс, вицепрезидентът на сегашния държавен глава на САЩ Доналд Тръмп, но в първия мандат на Тръмп в Белия дом. Според Пенс, Путин разбира само от сила – затова и САЩ трябва да даде ясен сигнал, че ще продължи да помага военно Украйна, докато руската агресия бъде спряна. Пенс изрично каза и, че колебанията на Тръмп и администрацията му само дават смелост на Путин:

"Putin does not want peace, he wants Ukraine," said former U.S. Vice President Mike Pence.



The Russian dictator "only understands strength," so the U.S. must clearly state its continued support for Ukraine, he told CNN.



Pence also believes that the "unstable support" for… pic.twitter.com/aptJalHTDx — WarTranslated (@wartranslated) May 6, 2025

"Ще промотираме мир и виждаме като единствено решение деескалирането на този конфликт" - това са думи на Джордже Симион, много вероятният следващ президент на Румъния. Симион показва сериозна близост с Калин Джорджеску, който беше изхвърлен от вота за нов държавен глава на Румъния. А думите на Симион напомнят на всички политици в Европа, които говорят за мир без да казват как ще бъде постигнат и всъщност застават на изгодни за Владимир Путин позиции – Симион също не отговори нищо конкретно на въпрос какво да правят украинските граждани, постоянно обстрелвани от армията на Путин.

"We will promote peace": The pro-Russian winner of the first round of the Romanian presidential elections made a statement about the war.



George Simion emphasized the need to achieve a ceasefire, in line with the wishes of the current U.S. President Donald Trump's… pic.twitter.com/SEWkn0e36s — WarTranslated (@wartranslated) May 6, 2025

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец публикува данни за пореден случай на застреляни от руската армия предали се и без оръжие украински войници. Става въпрос за трима войници, в района на Волноваха, Донецка област:

А на този фон, в Русия се засилват внушенията от Кремъл как Западът иска да обкръжи и заличи Руската федерация – поредно такова "есе" в "Российская газета" публикува бившият руски военен министър и настоящ секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу. За да продължи Русия да върви по "пътя на победата", трябва силна централна власт, смята Шойгу – т.е. трябва Путин. Бившият руски военен министър оправдава и провала на Русия в Украйна с аналогия за Втората световна война – и тогава, по думите му, СССР започва зле срещу Нацистка Германия, но накрая печели. Шойгу набляга и на необходимостта от „военно-патриотични“ образователни програми, като директно казва, че тези програми подготвят бъдещи руски войници от най-ранна детска възраст: За 9 май в Русия: Деца "тренират" как да посрещат и почитат труповете на руски войници (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Втори ден на рязък спад в интензивността на бойните действия в Украйна – с 29 руски пехотни атаки по-малко на дневна база на 6 май. Общо украинците са регистрирали 171 бойни сблъсъка за последните 24 часа. С 12 повече са хвърлените от руската армия управляеми авиационни бомби (КАБ) на дневна база – общо са 187. 18 от бомбите са хвърлени в Курска област т.е. на руска територия. Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб от 6400 изстреляни снаряда т.е. с 300 повече на дневна база. Руснаците са използвали и малко под 3300 FPV дрона-камикадзе т.е. мащабът на дневна база горе-долу се запазва, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-много руски пехотни атаки по традиция е имало в Покровското направление – там са отбити 77 руски щурма по украински данни. В съседното от юг Новопавловско направление са спрени 23 руски пехотни атаки. Още 21 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление и 11 са отбити в Курска област – няма друго направление, в което да е имало двуцифрен брой руски пехотни атаки за 6 май.

One war, two very different approaches.

On the left, meet Ukraine’s modern robotic platform "Donkey".

And on the right — the truly one-of-a-kind Russian donkey in a helmet carrying an electronic warfare station on his back. pic.twitter.com/Hx0IFyRcnB — WarTranslated (@wartranslated) May 6, 2025

(КАРТА) В късния следобед на вчерашния ден руски военнопропагандни канали като Zаписки Vетерана съобщиха, че украинската армия е успяла да се установи в югозападната част на Тьоткино, Курска област, в района на местната жп гара. В дневния анализ на ISW това се потвърждава с препратки към още повече съобщения на руски военнопропагандни канали за същото. Има и геолокализирани видеокадри на украински обстрел с умни бомби срещу руски логистични линии в Тьоткино, явно с цел да се изолират руските части там.

The 413th Unmanned Systems Battalion at work in the Kursk region, destroying Russian equipment. Among Russian targets were a BUK-M2 air defense system and a 2S19 Msta-S howitzer pic.twitter.com/JlI4Fgc7jk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 6, 2025

Що се отнася до Лиманското направление, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил и в украинския генщаб, отчита известен руски напредък. Той посочва, че руснаците са достигнали линията Катериновка – Новомихайловка и имат позиции в селата Ново и Липово, всичко това в най-северната част на Лиманското направление, с поглед към Борово в Купянското направление. Хвърлят се напред за сметка на Купянското направление, целят се в линията Новоегоровка – Грековка, казва Машовец. Според него, въпреки големите загуби, руснаците са близо до успех точно там. А на юг, 25-та руска общовойскова армия се стреми да пробие линията Диброва – Ямполовка, за да разкъса украинската отбрана в Серебрянския горски резерват. Ямполовка вече е в руски ръце, там руснаците са преминали река Жребец, и гледат към Торско. Непосредствената руска задача в този район е украинските части да бъдат изцяло изтласкани на западния бряг на река Жребец.

В съседното от юг на Лиманското направление Северско направление също има руски опити да се напредне по линиите Билохоровка (Белогоровка) – Григоровка, Золотаривка – Верхнокамянско, Спирно – Ивано-Даривка, Берестово – Виймка и Роздоловка – Перейзно. Голямата цел – атака от север и превземане на Часов Яр, за да може руската армия да атакува Константиновка на юг и да започне кампания за превземането на Славянск и Краматорск, повтаря Машовец. Той счита, че руснаците чакат точния момент да атакуват и по двата бряга на река Бахмутовка, за да превземат Северск. Но Трета руска общовойскова армия трупа сили и гледа към атака на Часов Яр откъм Северското направление, добавя той. А руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" казва същото като Машовец – малки щурмови руски групи атакуват Билохоровка – Григоровка, като боеве има в центъра на Григоровка, както и че украинската армия държи позиция в кариера за креда в Билохоровка, докато "Два майора" твърди, че кариерата била изцяло превзета от руснаците.

Що се отнася до Покровското и Новопавловското направление, още няма нещо особено голямо като руски успех, но е явно, че руската армия хвърля много сили да стигне до границата на Днепропетровска област. Ситуацията е тежка, призна говорителят на украинското командване „Хотрица“ Назар Волошин. Има руски напредък по река Солна, при Новосергеевка.

The situation in southern Ukraine is tense — Russia is stepping up attacks, especially near Novopavlivka, according to South Defense Forces spokesman Voloshyn. Over 20 clashes were recorded yesterday, with more than 15 already today. Moscow is clearly trying to punch through… pic.twitter.com/r2623ByHn9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 6, 2025

Още: Изненадани отново в Курск, руснаците готвят нещо между Покровск и Торецк (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ, освен руската въздушна атака срещу Киев, руска въздушна атака имаше и срещу град Запорожие. Четирима души са ранени, разрушена е жилищна сграда и има щети по още 11 жилищни сгради. Кадри от борбата на украинските пожарникари да се справят с последствията от атаката на руските дронове вижте по-долу: Дронове и пак дронове срещу Москва: За 24 часа вече 3 пъти. Балистични ракети удариха Киев (ВИДЕО)

Иначе Украйна представи нови дронове, които ще включи в арсенала си – FP-1, с обхват 1600 километра и бойна глава от до 120 килограма, както и ударния дрон "Булава", с 3,6 килограма термобарична бойна глава:

In Kyiv, Ukraine unveiled its latest weaponry: strike drones and self-propelled artillery systems.



Among the exhibits was the Ukrainian drone "Bulava," developed by the Ukrainian-Czech company UAC. This drone is equipped with a powerful 3.6 kg cumulative-thermobaric warhead. pic.twitter.com/i5FPKm9UZW — WarTranslated (@wartranslated) May 6, 2025