Парламентът в Киев ратифицира договора за редкоземните минерали: Кога може да бъде прекратен

Върховната рада на Украйна ратифицира на 8 май споразумението със САЩ за редкоземните минерали и създаването на съвместен инвестиционен фонд между двете страни. 338 депутати гласуваха "за", нито един против, 9 депутати не са гласували. Премиерът Денис Шмигал подчерта, че това е историческо събитие за Украйна и Съединените щати. "Очакваме да приключим с цялата техническа работа в близко бъдеще и да започнем нов етап от сътрудничеството с нашите американски партньори", каза той.

The Verkhovna Rada of Ukraine has approved the ratification of an agreement with the United States on cooperation in the extraction and use of mineral resources.



The bill was supported by 338 deputies, with no votes against or abstentions; 9 deputies did not… pic.twitter.com/gSu1CWFRBl