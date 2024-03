Русия "изпуснала" още няколко бомби по свои села (ВИДЕО)

Руският опозиционен телеграм канал ASTRA публикува съобщение на база свои източници, според което руските ВВС са "изпуснали" 4 неуправляеми авиационни бомби ФАБ (фугасни) през последните 2 дни на руска територия - Белгородска област.

На 21 март, в района на Грайворон (Белгородска област), е открита невзривена бомба ФАБ-500 до село Антоновка. Бомбата е прибрана, но не е правена евакуация на хора.

Същият ден, 21 март, друга ФАБ-500 е открита в Борисовския район на Белгородска област, близо до село Крюково. Нямаше евакуация, нямаше пострадали, планира се днес, 22 март, авиобомбата да бъде унищожена.

Ден по-рано се появи информация за още поне 2 паднали ФАБ в района - в село Веденска Готня и в село Замостие.

Междувременно, вече има точна геолокализация на видеокадри руска бомбардировка (вероятно с ФАБ) на село Козинка. Там т.нар. руски доброволци все още удържат позиции - според политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке става въпрос за две улици в западната част на селото (КАРТА). А случилото се т.е. "изпуснатите" бомби изобщо не е новина, която се чува за пръв път от началото на войната в Украйна.

More FABs thrown at their houses in russia. One almost hit the cemetary.

Crazy to think locals can now experience the precision of russian weaponry first hand.



~50.457475, 35.585876

~50.459196, 35.581504

~50.458722, 35.582029

~50.458749, 35.582517@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/cMEPPFNjV7