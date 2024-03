Русия започна масово производство на 3-тонни авиобомби ФАБ-3000 (ВИДЕА)

Руският военен министър Сергей Шойгу се е уверил, че държавната поръчка вече се изпълнява като е посетил предприятия от военно-промишления комплекс в района на Нижни Новгород.

"Сергей Шойгу беше информиран, че предприятието е увеличило многократно производството на авиобомби ФАБ-500, удвоило е производството на ФАБ-1500, а от февруари тази година е организирано масово производство и на ФАБ-3000", се казва в съобщението.

Russia's Defense Ministry has published a video from a factory in the Nizhny Novgorod region. The video shows Shoigu walking around the plant and checking the production of FAB-3000 super-heavy aerial bombs. pic.twitter.com/2N0XuJiTbr

Подчертава се, че заводът работи денонощно на 3-сменен работен график. От 2022 г. персоналът е увеличен с над 1100 души, се казва в съобщението. Което е още едно доказателство как икономиката на Русия преминава все повече на военна основа.

Само час след като руското военно министерство пусна кадрите с посещението на Шойгу, OSINT анализатори разкриха точните координати на предприятието заради невероятен гаф на руското ведомство - в последните секунди от видеото на кадрите попадат надписите от облеклото на работниците. Така че вероятно в скоро време в завода могат да очакват да се появи някой украински дрон. ВИЖТЕ: Руснаците неволно издадоха координатите на завода си за авиобомби ФАБ-3000: Шойгу да чака украинските дронове

The very front line. KAB -air launched guided- bombs trying to hit Ukrainian forward positions. These bombs have an enormously devastating effect. Russia has scaled up their production and uses them mainly to clear the area of Ukrainian defensive positions and prepare the area… pic.twitter.com/9j3NxdAFxq