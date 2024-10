Руска бомба порази жилищна сграда в Харков (ВИДЕО)

Руска бомба порази жилищна сграда в украинския град Харков, съобщи областният управител на Харковска област, цитиран от Ройтерс.

🤬 Russain terror continues in Kharkiv.. Complete destruction from floors 1 to 6 — rescuers are working to pull out a child trapped under the rubble. Currently, 12 injuries have been reported, with more people potentially still trapped beneath the debris. Rescue efforts are… pic.twitter.com/c2pWny45tW