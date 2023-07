Руската пропаганда: Украинците си вземат душ със Сатаната и крадат плюшените мечета на децата

С надписа "Ето в какво е разликата" на картинките е показано кое, според пропагандата, отличава руските военни от украинските. Оказва се, че докато руснаците, например, пазят децата да се полюлеят на люлките, украинските военни им крадят плюшените играчки.

Руските военни са представени и като хуманни бойци, спазващи стриктно Женевските конвенции - според пропагандните материали те се грижат за военнопленниците и ги лекуват - нещо, което за съжаление бе опровергано от множество доклади на международни организации, следящи доколко руските военни се придържат към правилата на войната и международното право.

ОЩЕ: Кастрацията на украински военни в руски плен: Разказ на лекар

ОЩЕ: След разпита не ни трябват: Руснаците брутално прерязват гърлата на украинските военнопленници

ОЩЕ: InformNapalm: Случаите на обезглавени украински военни напомниха престъпленията на руснаците от 2014 г.

ОЩЕ: Чакаха да умра: Освободени украински бойци разказват за руския плен

Безспорно обаче едни от най-забавните картинки в поредицата показват как украинските бойци си вземат вана по двама и се къпят в компанията не на кого да е, а на Хитлер и Сатаната. В противовес руснаците са показани като хора, придържащи се към т.нар. традиционни ценности. Повече за руските традиционни ценности можете да си припомните тук: И Шойгу, и Лавров си имат по 2 семейства: Руски журналист разказа за "традиционните ценности"

