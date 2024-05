Руски обстрел: Пожар в културен център в Николаев, загинали в Никопол (ВИДЕО)

"Тази нощ, 9 май, в резултат на удар от безпилотен летателен апарат от типа „Шахед 136/131“ сградата на бившия културен център в селището Първомайск е частично разрушена. В резултат на удара е възникнал пожар, който е обхванал 200 кв. м., като пожарът вече е ликвидиран. Няма жертви и пострадали", гласи съобщението, препубликувано в Телеграм канала на Николаевската областна администрация.

При руска артилерийска атака срещу Никопол в Днепропетровска област на Украйна са загинали двама души, а други двама са ранени, съобщи губернаторът Серхий Лисак. Жертвите са 62-годишен мъж и 65-годишна жена, а двама мъже на 39 и 67 години са пострадали, уточни той.

При удара са засегнати две къщи, газопровод, магазин и селскостопански постройки, а пет жилищни сгради са повредени.

Югоизточният град Никопол е разположен на брега на пресъхналия в по-голямата си част язовир Каховка, точно срещу окупирания от Русия Енергодар и АЕЦ Запорожие, което го прави редовна мишена на руски атаки.

Междувременно от кадри в социалните мрежи стана ясно, че има поражения след украинския удар по руска петролна база в Анапа, Краснодарския край на Русия - там, откъдето започва газопроводът "Турски поток". От строя явно е изваден голям петролен резервоар.

„Около 6 безпилотни летателни апарата бяха свалени, но няколко паднаха на територията на петролната база. В резултат на това е възникнал пожар и са повредени няколко цистерни. Пострадали няма, а овладяването на щетите продължава", твърдят от кметството на Анапа.

One big oil tank visually taken out.



"About 6 UAVs were suppressed, but several fell on the territory of the oil depot. As a result, a fire started and several tanks were damaged. There were no casualties and damage control continues," the Anapa mayor's office confirms. https://t.co/haQThjRrnX pic.twitter.com/e1V81TdsDQ