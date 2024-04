Руски ракетен удар по Чернигов: Има загинали и много ранени (ВИДЕА)

Още: Ракети, дронове: Мощен украински удар срещу летището в Джанкой (ВИДЕО)

Потвърдена е информацията за поне 4 жертви до момента, има и много ранени. От Центъра по кръвопреливане в града молят спешно да се отзоват дарители. На място работят спасители и медици.

Обновено към 11:16 ч.: Загиналите вече са 10, ранени са 20 души.

Video from the hospital in #Chernihiv during the strike published by local media pic.twitter.com/WF9YSfy8v7