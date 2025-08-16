Срещата Тръмп-Путин:

Джигит срещу министър: Нарушител изпревари Гроздан Караджов с 210 км/ч в аварийната лента (СНИМКИ+ВИДЕО)

16 август 2025, 08:57 часа 793 прочитания 0 коментара
Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов съобщи във "Фейсбук", че по време на пътуване с автомобил на Националната служба за охрана (НСО) по автомагистрала "Тракия" е бил изпреварен в аварийната лента от автомобил BMW, движещ се със скорост между 190 и 210 км/ч. "Изпревари ни БМВ, което последвахме! Джигитът се движи със скорост между 190 и 210 километра в час. Изпреварва в аварийната лента. После ми пак ме убеждавайте, че средната скорост на магистрали не трябва да се мери. Трябва! И книжки трябва да се взимат!", написа министърът.

Средната скорост да се мери и книжки да се взимат

По думите му веднага е подал сигнал в Пътна полиция и нарушителят е бил спрян на входа на Бургас. Караджов уточнява, че заедно със служителя на НСО са дали сведения на място, за да бъде санкциониран водачът.

Министърът подчерта, че само с общи усилия и активни сигнали от гражданите може да се упражни натиск върху институциите и съда, за да се наказват системните нарушители.

Оказало се, че шофьорът е използвал и допълнителен трик - поставил е фолио върху регистрационния си номер, за да не бъде засечен от камерите. "Имам лоша новина за "хитреца" - камерите на ТОЛ управлението са обучени да различават измамата! На последната рамка преди Бургас моментната скорост е 200 км/ч", добавя Караджов, публикувайки и видео от случая.

 

Той призова всички, които се борят срещу безразсъдните шофьори по пътищата, да бъдат безкомпромисни и да подават сигнали до полицията.

Антон Иванов Отговорен редактор
