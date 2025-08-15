Войната в Украйна:

Как Пеевски вкарва в капан Румен Радев и ПП? Анализ на Цветанка Андреева (ВИДЕО)

Като поглед отвън наистина изглеждат синхронни действията, но всъщност това са действия, които по никакъв начин не сближават тези групи - те са в остро противопоставяне: "ДПС-Ново начало" срещу президента, от друга страна, ПП-ДБ. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът Цветанка Андреева, коментирайки думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по-рано през деня, че има синхрон между Румен Радев, ПП и "Ново начало" по отношение на искането за закриване на Антикорупционната комисия.

Политически капани

"Пеевски успява за втори път да вкара в капан ПП-ДБ, от части и президента. Първият път беше с комисията, свързана с борбата с корупцията, която беше привидяна като репресивен орган на властта. Тогава Пеевски каза: "Нека я закрием!" По този начин Пеевски провокира ПП, които са автори на тази идея. Виждаме същата схема и сега: когато беше изложена идеята да се приватизират държавни имоти - тук в случая Борисов е прав, защото той обрисува картината на дясната политика у нас - но в момента, в който се получиха критики от ПП-ДБ, Пеевски каза щом приватизацията е нещо лошо, да закрием и органите по приватизация, обясни Андреева.

Има един много тънък момент на противоборството на Пеевски с ПП-ДБ: ПП го обвиняват него а приватизационни практики, но истината е, че той им каза, че приватизацията в България е била извършена от тях. "Демократична България" е носител на онези политики, на хората, които извършиха приватизацията. Всъщност правителството на Иван Костов е носител на големите успехи, но и на страшно много критики по тази тема, припомни още Цветанка Андреева.

