Какво искаше Тръмп и какво стана от срещата с Путин?

Топло ръкостискане, широки усмивки и червен килим - това беше посрещането за руския диктатор Владимир Путин, когато кацна на американска земя за важни преговори по войната в Украйна. Имаше много подготовка за срещата на върха в Анкъридж, Аляска, не на последно място от самия Доналд Тръмп - като американският президент заплаши с „тежки“ последици за Русия, ако тя не мине добре. Но повече от два часа и половина разговори доведоха само до кратка пресконференция с малко разкрити подробности - и в крайна сметка, все още не се говореше за прекратяване на огъня и не беше постигнато споразумение за Украйна.

Какво се постигна от срещата?

Смяташе се, че това ще бъде среща на четири очи между Тръмп и Путин. Вместо това, към американския президент се присъединиха държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф, докато руският лидер беше подкрепен от съветника си по външните работи Юрий Ушаков и руския външен министър Сергей Лавров.

Промяната сякаш показваше, че Белият дом може би е предприел по-предпазлив подход, отколкото по време на среща през 2018 г. в Хелзинки, където Тръмп и Путин се срещнаха насаме с преводачи. Путин беше посрещнат по начина, по който обикновено се посрещат близки съюзници на САЩ, омаловажавайки кръвопролитията и страданията във войната, която той започна.

Двамата мъже се поздравиха с ръкостискане, а усмихнатият Тръмп дори аплодира руския президент, докато се приближаваше към него по червения килим.

Имате ли въпроси?

Журналистите чакащи резултатите от срещата имаха много въпроси към Путин и към Доналд Тръмп съответно. Но на никого не беше дадена реална възможност да зададе въпрос. Преди разговорите камерите бяха допуснати вътре само за минута - и макар че това беше достатъчно време за няколко журналисти да се опитат да зададат въпроси, те бяха игнорирани от двамата лидери.

„Путин, ще спрете ли да убивате цивилни?“, успя да попита един от журналистите. В отговор Путин сложи ръка на ухото си, сякаш не можеше да чуе. В кратката им медийна конференция след разговорите Путин говори почти девет минути, докато на Тръмп му отне само три и половина, за да каже това, което искаше да каже. След това двамата мъже не останаха, за да отговорят на въпроси от репортери.

Преди събитието Кремъл заяви, че то може да продължи между шест и седем часа, но цялото посещение продължи около четири часа и половина. Още от встъпването си в длъжност през януари, Тръмп заплашваше със сериозни последици за Русия, ако скоро не бъде постигнато споразумение за Украйна. Само два дни след церемонията той заяви в социалните медии, че може да има „високи нива на данъци, тарифи и санкции“ и призова за прекратяване на „абсурдната“ война.

През февруари той проведе това, което определи като „продуктивен“ разговор с руския лидер, а около две седмици по-късно той позорно смъмри украинския президент Володимир Зеленски по време на посещение в Овалния кабинет - този път пред световните медии.

