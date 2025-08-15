Мистерията на древните: Actualno.com по следите на забравеното наследство у нас (ВИДЕО)

Преди хиляди години, по земите на днешните Балкани, живели народи, чиито корени търсим в светлината на времето. Траките - воини, занаятчии, поети и мистици, оставили след себе си култура, вплела в едно силата на природата и мистерията на вярата и религията.

От бреговете на река Дунав, до върховете на Родопите - техните светилища и гробници пазят тайните за богове, ритуали и царе, чиито имена отекват в легендите.

Тръгвайки по следите на тракийското наследство, стигаме до Археологическия резерват "Тракийски и античен град Кабиле", който съхранява истории, за които все още знаем малко. Кабиле възниква към края на II хил. пр.Хр. край голям култов център на възвишението "Зайчи връх".

В древността стратегическото местоположение на Кабиле го превръща във важен политически, икономически и религиозен център на Одриското царство и Римската империя. "Това място е едно от най-древните селища в България, които са били създадени от траките и съхраняват тракийската култура. Кабиле е един от основните административни центрове на Одриската държава, заедно с Филипопол (днешен Пловдив - бел. ред.).

В древността държавите не са били като съвременните. Те са се изграждали въз основа на един основен фокус, а именно религиозната общност. Но щом има производство, земеделие, обработка на злато, металургия и йерархия, значи със сигурност има държава. А държавата се е формирала хиляди години, т.е. можем да изтеглим границата на съществуването на този град още по-назад във времето.", разказва пред Actualno.com д-р Елица Димова, от Института по философия и социология при БАН.

Според д-р Димова в рамките на Одриската държава се се обединявали различни тракийски племена и родове, като например племето на бесите, чието наследство се отразява в артефакти, намерени по тези земи. Беси е наименование на тракийски царско-жречески род от племето на сатрите, пазители на прорицалището на Дионис. Някои изследвания загатват, че племето на бесите е едно от най-интересните и мистериозни тракийски племета. Херодот разказва, че то било пазител на оракула на Дионис - светилище, чиято слава се издигала редом с тази на Делфи.

"Бесите неслучайно са били тези, които са съхранявали това знание и са пазели този култ. Той е много интересен древен култ и не е свързан само със знанието за производство на вино, тоест чисто прагматичната страна на този култ. Това е култът към безсмъртието и начинът по който човек да се подготви за това безсмъртие", сподели още д-р Димова.

Целия разказ гледайте в краткия документален филм на Александра Йошева и Дамян Петров.