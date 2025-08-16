Тръмп не си изигра картите и разбра от първа ръка какво е да говориш с Путин: Анализ от срещата в Аляска

„В крайна сметка Доналд Тръмп разбра от първа ръка какво е да преговаряш с Владимир Путин за Украйна. Русия не е мръднала и няма да мръдне дори милиметър от своите позиции. Тръмп напуска срещата с празни ръце за пореден път, докато Путин беше посрещнат на червен килим и показа, че е незаобиколим фактор и без преговори и постигане на целите на Русия, явно няма да има постигнат мир“. Това заяви бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев пред bTV за резултата от срещата между президентите на САЩ и Русия – Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска.

Какво спечели Путин и какво загуби Тръмп от срещата?

По думите му това, че бяха спестени въпросите към Путин бе отново жест към него от страна на Тръмп. От началото на войната се чуват пресконференции и изявления само пред руски медии или настроени благосклонно към него и неговата кауза чуждестранни медии. Бяха спестени на Путин много неудобни въпроси, което отново бе в негова полза, смята Керемедчиев. Той е на мнение, че може да се състои втора среща между двамата президенти, но Тръмп е изпуснал историческата възможност да спре военните действия и не е успял да изиграе добре картите си.

Милен Керемедчиев добави, че няма да се случи въпросният натиск върху Русия, тъй като това би бил последният пирон в така наречената коалиция на желаещите. „Ако все пак такъв натиск се окаже, няма да стигнем до примирие скоро“, отбеляза той.

Керемедчиев заяви, че на ход би трябвало отново да са САЩ, ЕС и НАТО. Трябва да се чуе и мнението на Украйна, но европейските лидери реагираха много панически на едно от интервютата на Тръмп, в което той се върна в първоначалния си изказ, обвинявайки Володимир Зеленски за войната без критика към Владимир Путин, коментира международният анализатор. Според него най-важната задача е да се поддържа интересът на Тръмп към войната в Украйна.

Международният анализатор Мартин Табаков добави, че към момента Тръмп няма да наложи сериозни последствия за Русия. „Ако от тази среща в Аляска има победител, то това е руският президент. Путин беше посрещнат на червен килим, получи своята снимка с американския си колега, повози се на неговата лимузина“, посочи Табаков. Той добави, че на срещата Русия не отстъпи от позициите си, но от американска страна твърдят, че има подобряване в диалога. За какво подобряване в диалога може да се говори, при положение, че Доналд Тръмп хвърли топката към Володомир Зеленски и ако ще се говори за мир, то той ще зависи от Украйна, запита Мартин Табаков.

Според него основен гарант за Украйна, трябва да бъдат украинските въоръжени сили, а не трети страни. Той смята, че Украйна е в тежка позиция и въпросът е какви компромиси би направил Киев, за да приключи войната.

