Изгубените бани на Цицерон са открити в потънал римски град

Под три метра кристална вода в Неаполитанския залив подводни археолози са открили забележително запазен римски термален комплекс, потенциално принадлежащ на вилата на легендарния оратор Цицерон. Той е излязъл от потопените руини на Бая - някога най-разкошния курорт в Римската империя.

Изключителната находка, разположена в зона Б на археологически парк Бая, представлява едно от най-значимите подводни археологически открития през последните години. Идентифициран за първи път през 2023 г., обектът е напълно документиран едва сега, разкривайки непокътнат мозаечен под, все още поддържан от отоплителната система суспензури – гениално римско инженерно чудо, което е позволявало на горещия въздух да циркулира под подовете и през стенните тръби.

Това, което прави това откритие наистина изключително, е не само забележителното му запазване, но и възможността тези термални бани да са принадлежали на самия Марк Тулий Цицерон. Класическите източници предполагат, че известният римски политик и философ е притежавал вила точно в този район на Бая.

Лас Вегас на Древен Рим

За да разберем значението на това откритие, трябва да оценим уникалното място на Бая в римската история. Разположен на северозападния бряг на Неаполитанския залив, този древен град превъзхожда дори Помпей и Херкуланум по слава и лукс. Твърди се, че името му произлиза от Бай, кормчията на Одисей, чиято гробница се смята, че почива в района.

От II век пр.н.е. лечебните свойства на серните води на Бая, канализирани през сложна мрежа от камери и тръби, привличат най-могъщия елит на Рим. Автори като Ливий възхваляват лечебните му ползи още през 176 г. пр.н.е., но до I век пр.н.е. Бая се е превърнал в луксозен курорт, където римски политици, генерали и императори са се отдавали на удоволствия, които биха накарали съвременния Лас Вегас да се изчерви.

Най-известният епизод от екстравагантността на Бая се случва през 39 г. сл. Хр., когато император Калигула нарежда построяването на плаващ мост през целия залив, противопоставяйки се на пророчество, като прекосява почти петкилометровата платформа на кон.

Инженерно чудо, запазено под водата

Новооткритото термално съоръжение е функционирало като римска сауна (лаконикум), използвайки сложната система от суспензури, която представлява върха на древното инженерство. Този иновативен метод на отопление включва повдигане на подове върху малки тухлени стълбове, за да се създадат въздушни камери, където горещият въздух може да циркулира. В комбинация с тубули (кухи стенни плочки), които пренасят загрят въздух през стените, системата осигурява равномерно разпределение на температурата в целия комплекс.

Filomena Lucci / Parco Archeologico Campi Flegrei

Забележителното запазване на мозаечния под предлага безпрецедентна представа за римското майсторство и инженерни техники. За разлика от много археологически обекти, където органичните материали са се разложили или структурите са се срутили, подводната среда на Бая е действала като естествен консервант, поддържайки артефактите в условия, невъзможни на сушата.

Потенциалното идентифициране на тези бани с вилата на Цицерон добавя дълбоко историческо значение към откритието. Марк Тулий Цицерон, може би най-великият оратор на Рим и една от най-влиятелните политически фигури, е бил известен с това, че е посещавал Бая заедно с други членове на римския елит. Неговите писания предоставят ярки разкази за римското общество и политика, но доказателствата за личния му живот остават разочароващо неуловими.

Filomena Lucci / Parco Archeologico Campi Flegrei

Класическите източници поставят вилата на Цицерон именно в района на Бая, което прави този термален комплекс основен кандидат за асоцииране с известния държавник. Ако бъде потвърдено, това би представлявало първото осезаемо археологическо доказателство за личното убежище на Цицерон - място, където той вероятно е обмислял политическите машинации, които в крайна сметка ще доведат до убийството му през 43 г. пр.н.е.

Реставрация и бъдещи изследвания

Новооткритото термално съоръжение ще стане фокус на интензивни реставрационни усилия, започващи тази есен. Археолозите планират да почистят мозаечния под и да консервират оцелелите артефакти. Всеки анализиран фрагмент би могъл потенциално да потвърди дали тези великолепни бани наистина са принадлежали на Цицерон.

Днес руините на Бая формират един от най-зрелищните подводни археологически паркове в света, достъпен за водолази и посетители с лодки с прозрачни дъна. Обектът обхваща статуи, мозайки, павирани улици и цели строителни комплекси, които рисуват ярка картина на римския лукс и излишества.