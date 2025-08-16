Поражение или успех от срещата Тръмп-Путин: Отзвук и анализ от Италия

Срещата в Аляска между президентите на САЩ и на Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин е водеща тема за италианските медии днес. Припомняме, че Италия е един от най-твърдите поддръжници на Украйна срещу руската агресия, а италианският премиер Джорджа Мелони не веднъж е критикувала руския президент и поддържа близки отношения с американския лидер. „Скай Ти Джи 24“ пише, че срещата между Путин и Тръмп е била продуктивна среща, но без сделка за прекратяване на огъня, което беше целта й. Постигнат беше голям напредък, но все още не е постигнато споразумение за спиране на боевете, а Киев и ЕС бяха едва ли не набедени от руския президент, че могат да попречат на мира.

Високопарни думи и оптимистичен тон

Високопарни прилагателни, оптимистичен тон и от двете страни. Желание за разширяване на търговските отношения и готовност за постигане на решение на войната в Украйна. Но засега няма дори това, което Тръмп би искал - възможност за незабавно прекратяване на огъня, обобщава „РАИ Нюз“. Накратко, освен усмивките и добрите намерения, нищо не бе съобщено за това по какви въпроси двамата лидери са постигнали разбирателство. Ако има някакъв положителен елемент, той е свързан с разведряването между двете страни, които са готови за нова среща. Но тя едва ли ще бъде тристранна, тоест с участието на Зеленски, тъй като е малко вероятно Зеленски да присъства на срещата в Москва, на която Путин покани Тръмп, допълва медията. Имаше обаче някои признаци, че срещата на върха в Анкоридж не е завършила по най-добрия начин. Планираният работен обяд беше пропуснат, а двамата лидери си тръгнаха по-рано от очакваното от Аляска, коментира италианската телевизия.

Путин говори пръв на общата пресконференция с Тръмп, която всъщност се оказа само съвместно изявление, без отговори на журналистически въпроси. По време на това изявление Путин изглеждаше доволен и това си личеше, защото тази среща го реабилитира в международен план. И той говори ясно. Убеден в готовността на Тръмп да сложи край на конфликта, той каза, че и на него му е на сърце въпросът с края на войната срещу украинците, с които „има братски връзки“. Но не отстъпи нито крачка от убеждението си, че трябва да има сигурност за самата Русия. Тръмп каза, че ще се обади на НАТО и Зеленски, за да ги „накара да приемат споразумение“, но това споразумение предвижда - това е съвсем ясно - че Украйна никога не трябва да се присъедини към НАТО и Европа. Следователно сигурността на Украйна е тясно свързана със сигурността на Русия, отбелязва „РАИ Нюз“

Логично Тръмп получи благодарността на Путин, който заяви: „Бях казал на Байдън, че някои позиции могат да създадат тежки последици. И наистина вярвам, че както каза Тръмп, ако той (Тръмп) беше в Белия дом (по онова време), нямаше да сме в тази ситуация“. След това Путин премина към друга тема, към необходимостта от изграждане на търговски отношения, на отношения на „добросъседство“, като измести аргументацията към онези въпроси, които са по-малко сложни, но които създават други проблеми на Тръмп, който на този етап налага санкции на онези, които не ги задействат спрямо Русия. Сега Тръмп се озова в ситуацията да обмисля дали сам да не смекчи санкциите, а това е една трудна за отстояване позиция в западен контекст, посочва медията.

Отзвукът и реакциите в италианските медии

След Путин говори Тръмп. Той благодари на Путин, говори за многото точки, по които има постигнато съгласие. "Имахме изключително продуктивна среща и бяха договорени много точки. Липсват само няколко. Някои от тях не са толкова съществени, една е може би най-съществената, но имаме много добри шансове да стигнем до нея. Не стигнахме дотам, но имаме много добри шансове да стигнем дотам“, заяви Тръмп. Но след това призна: “Има споразумение, когато има споразумение“. Така че това, което вероятно беше начертано по същество на тази среща на върха, е път към подобно споразумение, отбелязва „РАИ Нюз“.

Сега Тръмп ще се обади на НАТО и Зеленски, за да им представи какви са реалните възможности за прекратяване на конфликта. И Путин, и Тръмп се опасяват, казвайки го с различни думи, че очевидният риск е тези възможности да бъдат отхвърлени. Затова Тръмп стигна дотам да каже: „Ще се обадя на НАТО и Зеленски и на всички необходими хора и те ще трябва да приемат споразумение“. Докато Путин каза по-дипломатично: „Надявам се, че Европа няма да застане на пътя му“, отбелязва „РАИ Нюз“.

Голям напредък, но никой не научи детайлите за него, коментира „Кориере дела сера“ и допълва, че срещата може да се охарактеризира и с думите „много шум за нищо“. Най-важното е всъщност какво са си казали двамата лидери през 10-те минути, които прекараха сами в една и съща лимузина.

В „Стампа“ се спира върху ключови изявления на двамата лидери след тяхната среща. „Постигнахме напредък, но все още нямаме окончателно споразумение“, заяви Тръмп. „Ще говоря със Зеленски и с НАТО, трябва да приемат споразумението, което моята администрация ще подготви“, заяви още той.

„Украинците са един братски народ с общи корени и една обща история. Болезнено е за нас да воюваме с тях и искаме да сложим край на техните страдания“, каза Путин. „Искаме да обърнем страницата и да се върнем към сътрудничеството. Тръмп казва, че ако той е бил президент, конфликт нямаше да има и мисля, че е вярно“, заяви руският лидер. „Тръмп иска да допринесе за края на конфликта, иска да навлезе в същността и в причините, които го причиниха. Русия иска само да гарантира собствената си сигурност“, отбеляза Путин. „От 4 години не е имало среща между нашите страни. Нашите отношения достигнаха най-ниската си точка от Студената война насам и настъпи моментът да водим диалог и да поправим тази ситуация“, заяви Путин. „Нашите страни са разделени от един океан, но са съседи. В началото на срещата с Тръмп му казах: „Добър ден, съседе, щастлив съм, че си в добро здраве“, каза Путин. „Имаме обща история, има толкова православни църкви в Америка и нашите страни победиха общи врагове. Това наследство ще ни помогне да построим нашите връзки дори и при най-суровите условия“, каза руският лидер.

„Стампа“ определя освен това срещата между Путин и Тръмп като "партия шах между царя и магната, в която Владимир изглеждаше уверен, а Тръмп се държеше в стил ток шоу". Имаше червен килим и ръкостискане, но не и сделка за Украйна, добавя изданието. Тръмп не изглеждаше доволен, че не е постигната сделка, а разгневени потребители в социалните мрежи коментираха, че двамата лидери е можело да си разменят имейли вместо да се срещат при този резултат от срещата. Странното е, че те не отговориха на въпросите на журналистите. От Путин това не е изненада, но Тръмп говори с охота често пред медиите, а сега не отговори за журналистически въпроси, коментира „Стампа“. "Срещата беше подарък за Путин, но засега няма Нобел за мир за Тръмп", допълва вестникът.

АНСА коментира, че Белият дом е оряза клипа, на който се вижда, че Тръмп аплодира Путин при пристигането му на летището в Аляска, и е публикувал съкратената му версия, докато в медиите той се появи в пълен размер.

В „Република“ акцентира, че Тръмп през цялото време се обръщал към Путин с Владимир. От срещата магнатът излиза пораженец, коментира изданието. Нищо не беше постигнато по време на шоуто за стопяване на леда. Освен това Путин се направи, че не чува неудобните неща, когато още в началото журналисти го попитаха ще спре ли да убива цивилни.

Нямаше споразумение, но Путин получи покана да посети Москва, в отговор на което той каза, че това би могло да се случи, коментира „Ти Джи Ком 24“. Според украинския депутат Олексий Гончаренко Путин е спечелил време със срещата в Аляска. Според бившия американски съветник по националната сигурност Джон Болтън Тръмп "е изглеждал уморен, не е изглеждал разочарован, но е изглеждал много уморен и трябва да се види какво означава това. Медията акцентира и върху това, че накрая пред журналистите Путин е говорил 12 минути, а Тръмп само 4 минути.

