Срещата Тръмп-Путин: Най-вероятните сценарии, обяснени от Милен Керемедчиев (ВИДЕО)

От самото начало на влизането на Тръмп в Белия дом, той желае да има такава среща с Путин. Имаше многократни телефонни разговори, многократни заявки. Тя беше протакана от президента на Руската федерация. Това заяви в предаването “Студио Actualno” бившият зам.-външен министър и международен анализатор Милен Керемедчиев, коментирайки предстоящата среща между Вашингтон и Москва на територията на Аляска.

Кой-какво иска?

По думите на Керемедчиев не може да се каже, че руската страна е водела някакъв сериозен диалог с американската, за да може конфликтът в Украйна да има някакво развитие. Керемедчиев сподели, че вероятно желанието на Тръмп е в личен разговор да се започнат реалните преговори за бъдещето на Украйна. Разбира се, много е интересно, че се водят преговори без участието на ЕС и Киев. Така бъдещото споразумение се поставя в много невероятна възможност да бъде постигнато.

Милен Керемедчиев посочи, че има голяма разлика в желанието на Тръмп как да премине тази среща и желанието на Путин. Желанието на Тръмп е да спрат бойните действия по линията на съприкосновението на войските. Реално този конфликт от горещ да стане замразен. Такива десетки конфликти има по целия свят с десетилетия - няма бойни действия и преговорният процес продължава.

Основната задача на Путин е за момента неотстъпление от основните цели от т.нар. "Специална военна операция". Путин би искал да се водят преговори за цялостно отрегулиране на конфликта - за гаранции, които Русия ще получи, по отношение на Украйна. Докато текат тези преговори обаче, Русия не иска да спрат бойните действия, а Тръмп иска те да спрат. Това са двете големи различия. Руската армия в момента напредва на бойното поле. Бавно и постепенно Русия все пак има някакви успехи на бойното поле, което дава основание на президента Путин да не спре бойните действия. Путин отива на тази среща, защото той се съгласява на преговори само под натиск, отбеляза още бившият зам.-външен министър.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.