Корупцията ражда купените книжки: Бащата на Сияна с коментар за катастрофата между автомобил и автобус

21-годишният водач, който в ранните часове на 15 август предизвика катастрофа, като се вряза с управлявания от него автомобил в автобус от градския транспорт, уби човек и рани себе си и още петима души, е задържан и в момента е под охрана в болничното заведение, в което се намира. Информацията е потвърдена от СДВР за "Фокус". Припомняме, че автомобилът, движещ се с изключително висока скорост, буквално се заби в автобус, убивайки на място сирийски гражданин, возещ се в превозното средство на градски транспорт. Ранени са общо шестима, като някои от тях са в критично състояние.

Ревизия в цялата пътна система

Той обясни, че за да има такъв шофьор, който да кара със 170 км/ч и да има 6 глоби за две седмици означава, че е необразован и невъзпитан. Има неправилно възпитание на водачите, неправилна квалификация и това не може да продължава. Необходима е ревизия на цялата пътна система, посочи Николай Попов.

Бащата на Сияна заяви, че към момента вече е изтекъл срока, в който застрахователите трябвало да се произнесат по делото за обезщетението за смъртта на детето. „Това е меко казано цинично и искам да даря парите, които можем да получим. Не искам тези пари за себе си в никакъв случай и това би била правилната постъпка. Въпросът е, че оттук нататък ще имаме проблеми със застрахователя и парите няма да бъдат платени в законоустановения срок“, коментира Николай Попов. Той смята, че няма как да не бъдат платено обезщетението за Сияна, което ще отиде за болните деца.

