BBC: Мъглата около бъдещето на Украйна остава след срещата в Аляска

Президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп вече напуснаха Анкъридж след срещата си в Аляска, но в Киев продължава да царува неяснота за постигнатото. Украинският президент Володимир Зеленски, който не беше поканен на форума, досега не е направил официален коментар. Тръмп заяви в интервю за Fox News, че ще се обади на Зеленски след разговорите си с Путин, но засега няма потвърждение, че такъв контакт вече е осъществен. Още: Срещата в Аляска: Путин не обяви примирие в Украйна, Тръмп си тръгва без сделка (ВИДЕО)

Американският президент призова украинския си колега "да сключи сделка" с руския лидер, без да уточнява параметрите ѝ, като добави, че "Русия е силна, а Украйна не". Той твърди още, че се готви среща между Путин и Зеленски - информация, която обаче нито Москва, нито Киев потвърждават.

Какви са очакванията на Украйна?

Военният кореспондент на BBC Джонатан Бийл отбелязва, че в Украйна няма големи очаквания от срещата в Анкъридж, тъй като страната не е била представена. В петък вечерта Русия отново атакува с дронове украински градове и села близо до фронта, което наложи прехвърляне на войски на изток. Зеленски подчерта, че "няма доказателства Путин да иска край на войната" и настоя, че истинският тест за тези преговори ще е дали могат да доведат до "справедлив мир", в който Украйна ще има пряко участие.

Междувременно Тръмп заяви, че е получил списък с над 1000 военнопленници, които трябва да бъдат освободени. "Имам списък с хиляди души. Днес ми я дадоха - над хиляда пленници, които ще бъдат освободени. На Украйна ще ѝ се наложи да приеме това", каза той, без да уточни детайли.

В началото на август руският представител Владимир Медински съобщи, че Москва е върнала 84 украински военни срещу 84 руски, но твърди, че Киев е отказал да приеме по-голям списък с пленници, публикуван по-късно от прокремълския канал RT. Любопитен детайл от срещата бе и информацията на "Ройтерс", че първата дама на САЩ Мелания Тръмп е изпратила лично писмо до Путин, в което повдига въпроса за тежкото положение на децата в Украйна и Русия. Доналд Тръмп е предал писмото по време на разговорите в Аляска.

За момента все още се очаква официалната реакция на Киев, а за Зеленски ключовият въпрос е дали може да разчита на Вашингтон, при положение че Путин продължава да отказва среща с него и дори не признава легитимността му.

Изтоничник: BBC