Срещата Тръмп-Путин:

BBC: Мъглата около бъдещето на Украйна остава след срещата в Аляска

16 август 2025, 09:19 часа 433 прочитания 0 коментара
BBC: Мъглата около бъдещето на Украйна остава след срещата в Аляска

Президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп вече напуснаха Анкъридж след срещата си в Аляска, но в Киев продължава да царува неяснота за постигнатото. Украинският президент Володимир Зеленски, който не беше поканен на форума, досега не е направил официален коментар. Тръмп заяви в интервю за Fox News, че ще се обади на Зеленски след разговорите си с Путин, но засега няма потвърждение, че такъв контакт вече е осъществен. Още: Срещата в Аляска: Путин не обяви примирие в Украйна, Тръмп си тръгва без сделка (ВИДЕО)

Американският президент призова украинския си колега "да сключи сделка" с руския лидер, без да уточнява параметрите ѝ, като добави, че "Русия е силна, а Украйна не". Той твърди още, че се готви среща между Путин и Зеленски - информация, която обаче нито Москва, нито Киев потвърждават.

Какви са очакванията на Украйна?

Още: Тръмп не си изигра картите и разбра от първа ръка какво е да говориш с Путин: Анализ от срещата в Аляска

Военният кореспондент на BBC Джонатан Бийл отбелязва, че в Украйна няма големи очаквания от срещата в Анкъридж, тъй като страната не е била представена. В петък вечерта Русия отново атакува с дронове украински градове и села близо до фронта, което наложи прехвърляне на войски на изток. Зеленски подчерта, че "няма доказателства Путин да иска край на войната" и настоя, че истинският тест за тези преговори ще е дали могат да доведат до "справедлив мир", в който Украйна ще има пряко участие.

Междувременно Тръмп заяви, че е получил списък с над 1000 военнопленници, които трябва да бъдат освободени. "Имам списък с хиляди души. Днес ми я дадоха - над хиляда пленници, които ще бъдат освободени. На Украйна ще ѝ се наложи да приеме това", каза той, без да уточни детайли. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: "Десет от десет": Тръмп определи отношенията си с Путин като "фантастични"

В началото на август руският представител Владимир Медински съобщи, че Москва е върнала 84 украински военни срещу 84 руски, но твърди, че Киев е отказал да приеме по-голям списък с пленници, публикуван по-късно от прокремълския канал RT. Любопитен детайл от срещата бе и информацията на "Ройтерс", че първата дама на САЩ Мелания Тръмп е изпратила лично писмо до Путин, в което повдига въпроса за тежкото положение на децата в Украйна и Русия. Доналд Тръмп е предал писмото по време на разговорите в Аляска.

За момента все още се очаква официалната реакция на Киев, а за Зеленски ключовият въпрос е дали може да разчита на Вашингтон, при положение че Путин продължава да отказва среща с него и дори не признава легитимността му.

Още: Поражение или успех от срещата Тръмп-Путин: Отзвук и анализ от Италия

Изтоничник: BBC

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин среща Тръмп Путин война Украйна мир Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес