Разгоря се нов пожар в Пирин, локализираха го

Ново огнище на пожар се разгоря над село Илинденци в Пирин планина. Така активните огнища стават три. Към мястото вече са насочени екипи от горски, пожарникари и доброволци. На терен има повече от 60 човека. Вече са разположени хора по периферията на огъня, който се е разпалил последните часове, каза за БНТ инж. Иван Ризов, директор на ДГС Струмяни.

Пожарникари, горски, военни и доброволци се борят

На места, където е възможно, гаси високопроходима техника. По-нагоре хора на ръка, с ковачи правят просеки, за да пресекат пътя на огъня.Продължава набирането на доброволци. Всеки, който иска да помогне може да се насочи към събирателен пункт, който се намира над село Илинденци, при отбивката за село Плоски. Доброволците трябва да бъдат подготвени с огнеупорни дрехи, ръкавици, маски и подходящи обувки.

Локализиран е огънят, който се запази в последните часове на пожара над село Илинденци. Огънят е обхванал около 50 дка нови площи. Най-вероятно е успял да прескочи направените просеки и така се е стигнало до запалването на новите площи. На място са повече от 150 човека. Пожарникари, горски, военни и доброволци в момента работят усилено за разширяване на просеките, които обгръщат пожара и го спират да се разраства. Това каза за БНТ комисар Валентин Василев, началник на противопожарна служба в Благоевград.Очаква си в гасенето на пожара да си включи и летателна техника.

