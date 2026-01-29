Руският патриарх Кирил, известен като агент на КГБ в светския си живот под името Кирил Гундяев, поиска да се забранят абортите за омъжени жени.

В сега действащия федерален закон е посочено, че прекъсването на бременността се взема от един човек т.е. от майката на детето, каза той. И продължи: Но както наскоро правилно отбеляза президентът Путин решението винаги трябва да взема семейството, а не отделен родител. Затова смятам, че не е редно абортът да е възможен само с решение на майката без съгласието на бащата на детето, когато, разбира се, има сключен брак.

Според него жената можело да е в състояние на афект и умишлено да извърши "детеубийство".

"Жената може да е в състояние на емоционален стрес; психиката на жените е по-нестабилна и те са по-емоционално уязвими. И затова е важно да има съпруг наблизо, който може своевременно да каже: "Не, слушай, ще се справим, ще спечелим пари". Думите на съпруга трябва да присъстват в дискусията дали да се извърши това деяние или не", заяви руският патриарх.

Ако съпругът е наблизо, той може да балансира реакциите на жената и да ѝ повлияе положително, за да я предпази от извършване на това ужасно престъпление срещу семейството си, срещу самата себе си, заяви още руският патриарх.

Той настоява забраната за абортите да бъде закрепена със закон.