"Какво може да бъде направено против сатаниста Зеленски (бел. ред. - украинския президент)? Срещи сатаниста-терорист Буданов? (бел. ред. - доскорошния ръководител на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) и вече ръководител на украинската президентска администрация). Сатаниста Порошенко? (бел. ред. - предшественика на Зеленски като президент на Украйна) Срещу почти всички украински сатанисти". Тези "въпроси" зададе руският патриарх Кирил – светското му име е Владимир Гундяев, за него има доста данни, че е бил активен агент на КГБ и че е бил замесен в контрабанда на тютюн и цигари във времената на разпадането на СССР.

Още: Руско влияние на Балканите чрез православието: Първа е албанската църква

Според руския патриарх, западната цивилизация възпитавала "сатанизъм" и нямало как това да бъде изцяло изкоренено. Какво обаче можело да се направи - "да се молим". С Божията сила демоните можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.

"Zelenskyy and Budanov are 'satanists.' They can only be defeated through prayer." - said Patriarch Kirill, head of the Russian Orthodox Church. The Orthodox insanity in Russia continues. pic.twitter.com/PUtnfTDD2O — WarTranslated (@wartranslated) January 27, 2026

Припомняме, че Украйна ефективно забрани дейността на Московската патриаршия в страната - защото руската църква е проводник на империалистичната политика на руския диктатор Владимир Путин. Едно от условията на Русия войната в Украйна да спре е статутът на патриаршията в Украйна да бъде възстановен както преди.

Още: Руската пропаганда си пробива път през църквата в Северна Македония