Патриарх Кирил прокламира "рецепта" за борба срещу "сатанистите" Зеленски и Буданов (ВИДЕО)

28 януари 2026, 06:27 часа 201 прочитания 0 коментара
"Какво може да бъде направено против сатаниста Зеленски (бел. ред. - украинския президент)? Срещи сатаниста-терорист Буданов? (бел. ред. - доскорошния ръководител на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) и вече ръководител на украинската президентска администрация). Сатаниста Порошенко? (бел. ред. - предшественика на Зеленски като президент на Украйна) Срещу почти всички украински сатанисти". Тези "въпроси" зададе руският патриарх Кирил – светското му име е Владимир Гундяев, за него има доста данни, че е бил активен агент на КГБ и че е бил замесен в контрабанда на тютюн и цигари във времената на разпадането на СССР.

Според руския патриарх, западната цивилизация възпитавала "сатанизъм" и нямало как това да бъде изцяло изкоренено. Какво обаче можело да се направи - "да се молим". С Божията сила демоните можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.

Припомняме, че Украйна ефективно забрани дейността на Московската патриаршия в страната - защото руската църква е проводник на империалистичната политика на руския диктатор Владимир Путин. Едно от условията на Русия войната в Украйна да спре е статутът на патриаршията в Украйна да бъде възстановен както преди.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
