Руснаците признаха: Удариха ни военно летище, има щети по военен самолет (СНИМКИ)

Според написаното от министерството, ударът е станал в 10:00 часа сутринта - дори не е било нощна атака. Използван е дрон тип квадрокоптер.

Което е още по-изненадващо, руснаците си признават за поражения - пожар на стоянките на самолетите, както и повреди по един от тях. Официалната новина от руска страна - ТУК!

Според украински данни, на това летище има стратегически бомбардировачи Ту. Те се използват редовно за изстрелване на ракети Х-101, Х-555 и Х-22. Един от най-тясно следящите войната украински профили в Twitter пише, че има данни, че са преместени няколко бомбардировачи от удареното летище "Солци-2" на летище в Оленя. А руски телеграм канал коментира, че може да са взривени два бомбардировача:

While Russian authorities claim only one plane was damaged, several Tu-bombers are reportedly being redeployed to Olenya.



