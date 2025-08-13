Димитър Гърдев за срещата в Аляска: Има надежда за споразумение за прекратяване на огъня

В петък в Аляска, едно от най-студените места на планетата, предстои историческа среща между президентите на Русия и САЩ – Владимир Путин и Доналд Тръмп. Основната тема е войната в Украйна, а светът очаква „да се стопят ледовете“. Темата коментира в ефира на bTV председателят на Комисията по европейските въпроси в парламента Димитър Гърдев.

Според него срещата е резултат от дълга подготовка и двамата лидери няма да си тръгнат без да обявят поне частичен успех. „Не можем да очакваме пълно разрешаване на конфликта, но има надежда за споразумение за прекратяване на огъня, включително и спиране на въздушните удари и атаки с дронове“, коментира той.

Още: Срещата в Аляска: Тръмп не разполага с нито един експерт по Русия и Украйна

Гърдев подчерта, че ЕС не е поканен на срещата, въпреки че войната се води на европейска територия. „В този момент говорител на Европа се оказва американският президент, но неговият приоритет е „Америка първо“, а не интересите на континента“, каза той.

По думите му България трябва активно да защитава позициите си в рамките на ЕС и да настоява да бъде включена в новите политики на съюза, особено в кохезионната политика. Предстои внасяне в парламента на декларация, с която страната ще настоява Черноморският регион да не бъде изключван от новите европейски програми.

Още: "Тръмп ни подкрепи": Европа и Зеленски разкриха как САЩ ще подходят спрямо Путин (ВИДЕО)

По думите на Гърдев войната в Украйна няма да е единствената и дори основаната тема на срещата Тръмп-Путин. Според него основният акцент ще падне върху нов договор за стратегическа сигурност, включващ и държави извън досегашните споразумения, както и върху усвояването на ресурсите в Арктика.

Още: Димитър Гърдев: Очакваме положителен отговор на повторното ни искане за плащане по ПВУ