Руснаците разрушиха с дронове блок в Суми, има жертви (СНИМКИ)

"Повредени са 30 апартамента, от които 15 са били унищожени, в резултат на удар на вражески безпилотен летателен апарат от типа "Шахед" (1 експлозия) в пететажна жилищна сграда", гласи официалното съобщение на местните власти.

During the night, Russia attacked Sumy region with Shahed drones. As a result of a drone hitting a 5-story building, there were fatalities.. in addition 10 people were rescued, 30 apartments were damaged, 15 of which were destroyed.



In Kryvyi Rih, after yesterdays missile… pic.twitter.com/siBd87wqTf