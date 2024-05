Сам срещу четирима: Украински войник застреля в близък бой атакуващи го руснаци (ВИДЕО, 18+)

Видеокадрите показват украински войник, който се брани срещу четирима руски войници, като се защитава в окопна позиция. "Това е Пета национална гвардейска бригада, която воюва при Клещеевка. Надявам се да е жив и да е успял безопасно да участва в ротация (на украинските части)", пише качилият видеоклипа.

Още: Дневен рекорд: Абсурдно число убити и ранени руски войници в Украйна

По информация на разпространяващия кадрите, който е украински ветеран от времето на първите боеве в Донбас с проруските сепаратисти още преди 10 години, конкретно в този руски щурм, от които видеото показва само един фрагмент, руснаците са загубили около 50 души.

Клещеевка се намира на 7 километра югозападно от Бахмут и заедно с Адреевка (10 километра югозападно от Бахмут) е важна линия на отбрана за украинската армия. Линията касае битката за Часов Яр, както и бъдеща руска операция срещу град Константиновка. Клещеевка беше загубена от украинците в битката за Бахмут през късната пролет на 2023 година, но през лятото на 2023 година украинските военни си върнаха позициите около селото и удържат и до днес. Основната защита е на позиции на висок, хълмист терен, от север и северозапад на селото.

ВИДЕО: Ужасът на окопната война в Украйна отблизо

