Войната в Украйна:

Сериозна глоба грози "ТикТок" и "Мета" за неспазване на европейското законодателство

24 октомври 2025, 13:27 часа 679 прочитания 0 коментара
Сериозна глоба грози "ТикТок" и "Мета" за неспазване на европейското законодателство

Европейската комисия предупреди днес "ТикТок" и "Мета" (собственик на "Фейсбук" и "Инстаграм"), че нарушават европейското законодателство и може да бъдат глобени с до 6% от световните си годишни приходи. В съобщение на комисията се пояснява, че са установени нарушения на задължението за осигуряване на достъп до открити данни за изследователи. В случая с "Мета" се отчита липса на лесен начин потребителите да известяват за незаконно съдържание. Комисията уточнява, че това са първоначални заключения и ще очаква писмения отговор на двете дружества.  

Още: След агресивно наемане на персонал: Meta съкращава стотици служители

В случай, че нарушенията не бъдат отстранени, ЕК заявява, че може да пристъпи към налагане на глоба на стойност до 6% от световния оборот на дружествата, както и да наложи периодични глоби до отстраняване на нарушението. ЕК уточнява, че това разследване не е свързано с вече започнатите проверки срещу "Мета" и "ТикТок" за неспазване на европейското законодателство.

От 29 октомври влизат в сила нови правила на ЕС, според които онлайн платформите ще бъдат задължени да предоставят на изследователите достъп не само до публично достъпните, но и до ограничени данни. Целта е да се повиши прозрачността на най-големите дигитални компании и търсачки и да се проследят потенциалните рискове, произтичащи от тяхната дейност.

Изкуствен интелект на Meta се провали на живо представяне

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Европейски съюз глоба tik tok Meta
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес