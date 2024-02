"Символ на свободна и демократична Русия": Европа скърби за Алексей Навални (СНИМКИ)

Тона написа председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Поводът е трагичната новина за кончината на руският опозиционер Алексей Навални, който бе намерен мъртъв в затвора.

"Ужасена съм от смъртта на Алексей Навални, носителя на наградата "Сахаров" на ЕП за свобода на мисълта. Русия му взе свободата и живота, но не успя да му отнеме достойнството. Битката му за демокрация продължава", добавя Мецола.

"Навални плати с живота си за "своята съпротива срещу потисническа система", заяви днес френският външен министър Стефан Сежурне, цитиран от Ройтерс.

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън заяви по време на Мюнхенската конференция по сигурността, че ако опозиционният политик Алексей Навални наистина е мъртъв, това само ще подчертае "слабостта и загниването на Русия".

Президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс написа, че руският опозиционен лидер Алексей Навални е бил "брутално убит от Кремъл".

"Каквото и да мислите за Алексей Навални като политик, той просто беше брутално убит от Кремъл. Това е факт и е нещо, което човек трябва да знае за същината на сегашния режим в Русия ", настоява Ринкевичс.

Руският опозиционен лидер Алексей Навални беше герой, заяви външният министър на Полша Радослав Шикорски пред държавната информационна агенция PAP, добавяйки, че президентът Владимир Путин е отговорен за това, че Навални е бил затворен в ужасни условия по фалшиви обвинения.

Deeply disturbed and saddened by news of the death of Alexei Navalny.



Putin fears nothing more than dissent from his own people.



A grim reminder of what Putin and his regime are all about.



Let's unite in our fight to safeguard the freedom and safety of those who dare to… pic.twitter.com/YoIbS7XbdX