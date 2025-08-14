Щат в САЩ обяви извънредно положение

Губернаторката на щата Ню Мексико обяви извънредно положение. Причината - взето е решение от властите на щата в отговор на престъпността с насилие и трафика на наркотици в северната част на щата, включително в две индиански общности, съобщи Асошиейтед прес и БТА. С обявяването на извънредно положение от губернаторката Мишел Гришам се предоставят 750 000 щатски долара в отговор на призивите на местните власти и племенните служители в окръг Рио Ариба за подкрепления срещу престъпността с насилие, както и срещу други престъпления и трудности, свързани с незаконните наркотици.

Какво се случва в Ню Мексико?

Обширният район се простира от град Еспаньола, на 40 км северно от Санта Фе, до границата на щата Колорадо и отдавна страда от употреба на опиати и висок процент на смъртност от предозиране с наркотици, като през последните години в по-населените райони се появяват лагери за бездомни.

"Рязкото нарастване на престъпната дейност допринесе за увеличаване на бездомността, семейната нестабилност и фаталните свръхдози наркотици, като постави под извънредно напрежение местните власти и полицейските управления, които поискаха незабавна помощ от щата", се казва в изявлението на Гришам.

През април губернаторката обяви извънредно положение в най-големия град в Ню Мексико - Албукерке, като заяви, че значителното нарастване на престъпността там налага помощта на Националната гвардия на Ню Мексико.

В окръг Рио Ариба не е имало незабавни искания за разполагане на войници, въпреки че новата декларация за извънредно положение позволява на властите да разположи Националната гвардия.

