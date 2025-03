Сивият кардинал на Путин показа колко заблуден е Тръмп: Русия иска да погълне Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия "няма нужда да поглъща Украйна". Това заяви специалният пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, който всъщност вече е основна фигура в преговорите Москва-Киев, в интервю за Тъкър Карлсън. Само че руският диктатор Владимир Путин явно за пореден път е заблудил новата администрация на САЩ. Според Владислав Сурков - бивш близък съветник на Путин (от 2013 до 2020 г.) и считан за сив кардинал на издирвания от Международния наказателен съд в Хага лидер, наскоро повтори редица твърдения и амбиции на Кремъл, които пряко противоречат на думите на Уиткоф.

Специалният пратеник на Тръмп безкритично подкрепи редица руски искания, претенции и оправдания във връзка с войната в Украйна по време на интервюто на 21 март. Той каза пред Карлсън, който вече е интервюирал Путин и руския външен министър Сергей Лавров, че Русия „на 100 процента“ не иска да нахлуе в Европа. Уиткоф заяви, че Москва е „отвоювала“ пет региона в Украйна - Крим и Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област - и че Русия „е получила това, което иска“, затова няма да иска повече. Кремъл многократно и невярно е твърдял, че Крим и тези четири области са руска територия - в противоречие с международното право, а изявлението на Уиткоф за това, че Русия „си връща“ тези области, които тя незаконно анексира, засилва оправданията на Кремъл за експанзионистичните му териториални искания.

Припомняме, че Сурков организира протестите в Крим срещу украинското правителство през 2014 г. и е ръководил проекта на Кремъл от 2014-2015 г. за насърчаване на създаването на „Новорусия“ - измислен регион в Украйна, за който служителите на Кремъл твърдят, че включва цялата южна и източна част на страната и че е „неразделна“ част от Русия. През февруари 2020 г. Путин освободи Сурков от задълженията му като президентски помощник. Той вече разби една ключова опорка на руския диктатор: Не искахме Минските споразумения да работят: Сивият кардинал на Путин го призна.

Русия явно иска "смазване на Украйна"

В интервю за френското издание L'Express на 19 март Сурков заявява, че руската победа би означавала „военно или военно-дипломатическо смазване на Украйна“ и „разделяне на тази изкуствена квазидържава на естествените ѝ фрагменти". Москва ще постигне тази стратегическа цел, която според Сурков не се е променила от началото на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г., дори ако по пътя има „маневри, забавяния и паузи“. Бившият съветник на Путин заяви, че връщането на Украйна в желаната сфера на влияние на Русия е цел още от разпадането на Съветския съюз. Сурков твърди, че „Украйна е изкуствено политическо образувание“, състоящо се от „поне“ три региона - „руската“ Южна и Източна Украйна, „руско-неруската“ централна област и „антируския“ Запад. Той смята, че войната „ще раздели руснаците и антируснаците“ и ще ограничи „антируснаците“ в тяхната „историческа територия“, така че те „да спрат да се разпространяват по руската земя“.

Сурков твърди още, че „може би“ Украйна ще съществува като „истинска държава“ в бъдеще, но като много по-малък субект. И намеква, че Европа ще участва в бъдещото разделяне на страната: „Едно балансирано разделяне на Украйна ще трябва да включва дял за Брюксел“. Бившият съветник на Путин отговаря и на въпрос как вижда руските граници - според него идеологията на Руския свят ("Русский мир") „няма граници“ и съществува „навсякъде, където има руско влияние“, включително културно, военно, икономическо, идеологическо или хуманитарно влияние. Сурков твърди, че влиянието на Русия е различно в различните региони на света, но „никога не е нулево“. По думите му - Русия „ще се разпростре във всички посоки“.

Кремъл неведнъж е използвал идеята за Руския свят, за да оправдае военните си интервенции в бивши съветски държави и да твърди, че районите на бившия Съветски съюз и Руската империя са исторически руски територии. Изявленията на Сурков за претенциите на Русия към Южна и Източна Украйна и бъдещото разширяване на Руския свят са в пряк контраст с думите на Уиткоф, че Москва няма териториални амбиции извън Крим, Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област.

Наскоро Путин и други руски официални лица също затвърдиха наративите на Кремъл, че „Новорусия“, която говорителят на диктатора Дмитрий Песков определи като цяла Източна и Южна Украйна, включително Харковска, Днепропетровска, Николаевска и Одеска област, е „неразделна“ част от Русия.

Изявленията на Уиткоф подкопават заявеното от Доналд Тръмп желано крайно състояние на войната в Украйна, което да доведе до постигане на траен мир и да е в интерес на САЩ, Украйна и Европа, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Мироопазващата мисия и оръжията за Украйна

Същевременно продължава да се разисква темата с мироопазващия контингент в Украйна при сключване на евентуално примирие. Бившият върховен главнокомандващ на НАТО Уесли Кларк коментира идеята на френския президент Еманюел Макрон миротворци от ООН да следят за нарушения в прекратяването на огъня. Според него "сините каски“ на ООН не са подходящи - всяко нарушение трябва да бъде посрещнато със съпротива, казва той. И цитира 70-80% вероятност британски и френски войски да се появят в Украйна.

А планът на британския премиер Киър Стармър за международни сили в подкрепа на прекратяването на огъня в Украйна беше отхвърлен като „поза“ пратеника на Тръмп Стив Уиткоф. Той заяви, че идеята се основава на „опростената“ представа на министър-председателя на Обединеното кралство и други европейски лидери, които смятат, че „всички трябва да бъдем като Уинстън Чърчил“. Става въпрос за коалицията на желаещите, обявена от Стармър в началото на март месец в Лондон.

Има и нови данни за оръжия, които отиват към Украйна. Естония ще закупи за нападнатата от Русия страна военно оборудване и консумативи на стойност 100 млн. евро, включително дронове, плавателни съдове, медицинско оборудване и други изделия, произведени от естонски отбранителни компании, става ясно от официално съобщение от Талин.

Нидерландия ще отпусне 65 млн. евро за възстановяване на енергийната система на Украйна. Заместник-министърът на енергетиката на нападнатата държава Роман Андарак заяви, че средствата ще подпомогнат ремонтите и подготовката за следващия отоплителен сезон. След пълномащабното нахлуване на Русия Украйна е получила 211 доставки на енергийно оборудване от Нидерландия на обща стойност близо 3000 тона, посочват от нидерландското правителство.

А Унгария на Виктор Орбан продължава да играе в полза на Путин. Будапеща няма да оттегли ветото си върху членството на Украйна в ЕС, докато не бъдат възстановени правата, "отнети на унгарското малцинство в Закарпатието", заяви министърът на външните работи Петер Сиярто. Той говори за „непрекъснати нарушения на правата на унгарската общност" в региона. Припомнете си тук какви са споровете на двете държави: Унгария и Украйна ще решават заедно споровете за унгарското малцинство в Закарпатието.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Леко повишение в интензивността на сраженията по протежение на фронта се наблюдава през последното денонощие - общо те са били 147, с пет повече от предходния ден, отчита Генералният щаб на украинската армия в сводката си, публикувана сутринта на 23 март. С 12 по-малко на дневна база са използваните от руските сили авиационни бомби - общо 122, като от тях 28 са пуснати на руска територия - в Курска област. Артилерийският обстрел е още по-мощен от руска страна спрямо предходното денонощие - 6689 снаряда, което е с близо 300 повече. Силите на Путин са използвали 2800 FPV дрона "камикадзе", което е с 200 по-малко на дневна база.

Най-интензивни сражения се водят в Покровското направление, където украинците твърдят, че са спрели 44 руски пехотни нападения. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 17 атаки. На второ място всъщност е Курска област с 25 щурмови действия на силите на Путин, които според генщаба на Украйна са спрени. В Торецкото направление е имало 22 нападения за денонощието, а в Лиманското – 21. В нито един друг сектор от фронта не са отчетени двуцифрен брой руски атаки.

Според ISW руснаците са осъществили напредък в три направления – Покровското, Сиверското и в западната част на Запорожка област, т.е. Ореховското.

В първия сектор руските сили напредват при Надеевка, което е югозападно от град Покровск, както и в северната част на Шевченко, пак югозападно от Покровск. Имат успехи и южно от Срибно в същата посока. Руски военни блогъри твърдят, че Шевченко и Успеновка са напълно превзети, което все още не е потвърдено. На 22 март заместник-командирът на украински батальон, действащ в района на Новопавловка, заяви, че руските сили извършват нападения с мотоциклети и само веднъж или два пъти месечно го правят с бронирани машини в района. Станислав Бунятов - украински оператор на дронове от батальона "Айдар" - отчита, че в Покровското направление украинците лека-полека възстановяват позициите си.

Що се отнася до Северското направление, руснаците са се придвижили западно от Белогоровка (Билохоривка), което означава североизточно от Северск. Напредват към основния град тук още от юг и югоизток. Говорителят на украинската Луганска група сили подполковник Дмитро Запорожец заяви на 22 март, че руските сили, действащи в този сектор, са започнали да искат допълнителни моторизирани превозни средства, вероятно поради недостиг на бронирани машини или защото теренът в района е по-открит.

Руснаците са напреднали южно от Степово в Ореховското направление и атакуват при Лобково, Щербако и Мало Щербако. Там обаче не може да се говори за някакви сериозни амбиции на силите на Путин – поне засега, смята украинският военен анализатор Константин Машовец, който е бил част от Генералния щаб на украинската армия: Христо Грозев разкри свои данни за разговора Путин-Тръмп, 60 000 руски военни в готовност на границата? (ОБЗОР - ВИДЕО).

Същевременно се появиха кадри, от които става ясно, че руска позиция в централната част на Торецк е унищожена от самоходна артилерийска установка "27СПион" - украинската артилерия очевидно действа успешно:

Руският военно-пропаганден Telegram канал "Два майора" днес обръща внимание на Белгородска област на Руската федерация, където има украинска активност след частичното изтегляне от региона на Курск. Руските въоръжени сили продължават да изпращат свои подразделения в Белгородска област - в зоната на отговорност на Северната група войски, например оператори на дронове от Каспийската флотилия, както и щурмови самолети от групата „Аида“. "Това означава, че врагът разтяга нашите сили, като атакува границата. Междувременно, според анализатори, ще е необходим поне месец, за да бъде изтласкан врагът от остатъците от контролираната от него част на Курска област", пише каналът.

Той говори и за "успех" северно от Велика Новоселка - на границата между Донецка и Запорожка област, където се получавал огромен "джоб".

Станислав Бунятов акцентира върху Купянското направление, където руснаците имат цел да обединят своите малки предмостия на река Оскол в един по-голям плацдарм. "След като срещна сериозна съпротива източно от Колодяз, врагът се прегрупира и успя да напредне североизточно от базата. Тактическият успех беше осигурен от малкия брой наши пехотинци на позиции и активното използване на ударни дронове, като броят на пехотинците (на руснаците) значително превишава нашия. Логистиката и на двете страни е силно ограничена от дроновете, като нашата особено страда от оптичните влакна, които противникът започва активно да произвежда на държавно ниво", пише той в Telegram.

"Офицер+" - каналът на украинския лейтенант с позивна "Алекс" - също пише колко важни са оптичните FPV дронове. "Оптиката е най-ефективна срещу голяма и не много маневрена техника, но като цяло не е универсално средство за унищожаване. Да, въздействието на електронната война се неутрализира, но има нюанси в метода на прилагане. Струва си да се отбележи маскировката и защитата на позициите и никога да не се разчита сляпо на електронната война, защото ако не обикновен дрон, то е дрон с оптика, ако не е дрон с оптика - то КАБ (авиобомба) ще нанесе удар", казва лейтенантът и добавя, че ситуацията в Тихинския район във Волчанското направление е "сложна". Става дума за Харковска област.

Война на дронове

През изминалата нощ руснаците са свалили 59 украински безпилотни самолета, съобщи Министерство на отбраната на Русия - 29 над Ростовска, 20 над Астраханска, по 3 над Воронежка и Волгоградска област, 2 над анексирания Крим, по 1 над Курска и Саратовска област.

Междувременно петролната база „Кавказка“ в Краснодарския край гори пети ден след удара на украинските дронове. Някога ключов център за 6 млн. тона годишен износ на петрол, сега той е само овъглени отломки и пепел:

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през изминалата нощ руснаците са изстреляли 147 дрона. От тях 97 са свалени с помощта на ПВО и мобилни огневи групи, а други 25 са обезвредени чрез електронно заглушаване. Това означава, че 25 безпилотни машини са успели да „пробият“ противовъздушната отбрана. Дроновете примамки са били 25, тоест 122 са били безпилотните летателни апарати „камикадзе“, предназначени за директни поражения. Щети има в Киевска, Харковска, Сумска, Черниговска, Одеска и Донецка област, пишат от ВВС в сводката си.

