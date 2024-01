Унгария и Украйна ще решават заедно споровете за унгарското малцинство в Закарпатието

"Ние не искаме нищо повече от връщането на правата на унгарците от Закарпатието, които те имаха преди 2015 г. Това включва възможността да учат и да полагат изпити на родния си език. Днес съм тук, за да възстановя доверието в двустранните ни отношения", подчерта Сиярто във Facebook.

През есента на миналата година унгарският премиер Виктор Орбан постави условие на Украйна, за да я подкрепи на международната сцена, и то бе свързано именно с правата на унгарското малцинство в Закарпатска област. Той поиска украинската власт да "възстанови предишните права на етническите унгарци на своя територия".

Hungary and Ukraine will set up a joint commission that will present a full list of unresolved issues concerning Hungarian minorities in 10 days: Kuleba after talks with Hungarian Foreign Minister Szijjártó



