След пожара: Русия обяви, че е свалила дрон край летището в Санкт Петербург (ВИДЕО)

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрожденко написа в канала си в „Телеграм", че въздушното пространство е било затворено заради безпилотен летателен апарат, който вече е бил свален, без да причини никакви щети.

"В 18:22 ч. московско време (17:22 ч. българско време) ограниченията на петербургското летище бяха отменени. Докато то беше затворено (от 17:00 ч. московско време), три бяха пренасочени към резервни летища", уточни Федералната агенция за въздушен транспорт в изявление, цитирано от ТАСС.

В социалните мрежи се появиха кадри, на които се вижда, че руската армия е вдигнала бойни самолети, за да неутрализират опасността.

⚡️ Propagandists boast that the Russian army shot down a drone in the Leningrad region – they had to raise an entire fighter jet to do it



The local airport Pulkovo is working again – flight restrictions were in effect for 1.5 hours. https://t.co/FXB1ZcR5Iq pic.twitter.com/XT717Yj5sK