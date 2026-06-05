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След призива за мир: Русия "победи" производител на детски храни край Киев, има жертви (ВИДЕО)

05 юни 2026, 14:55 часа 281 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України/Facebook
След призива за мир: Русия "победи" производител на детски храни край Киев, има жертви (ВИДЕО)

Часове след като украинският президент Володимир Зеленски изпрати отворено писмо на руския диктатор Владимир Путин с предложение за среща на лидерите и край на войната, руска атака с дрон срещу млекопреработвателно предприятие в околностите на Киев отне живота на четирима души и рани още седем, съобщиха украинските власти на 5 юни. Атаката е унищожила административна сграда и е повредила две коли на мястото, съобщи в Telegram областният управител Никола Калашник, като добави, че фабриката е произвеждала млечни продукти, включително кисело мляко, и бебешка храна.

Още една "побеада" на Русия - срещу производител на детски храни

„Списъкът с последните „победи“ на Русия през изминалите няколко дни се разшири, като в него бе включен заводът „Яготинско за деца“, който произвеждаше хранителни продукти за деца“, написа украинският президент Володимир Зеленски в публикация в X.

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Той заяви, че руските сили са атакували също складове за храни и пощенски обект в региона на Днепропетровск, линейка в южния украински град Херсон и училищна сграда в северния регион Суми. Пристанищната инфраструктура в южния регион Одеса и сграда на амбулатория в североизточния регион Харков също са били подложени на атака, добави президентът на Украйна.

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Зеленски повтори призивите си за подкрепа на противовъздушната отбрана на Украйна и за поддържане на икономически натиск върху Москва, за да се сложи край на войната, която вече е в петата си година.

„Всеки пакет от подкрепа с противоракетна отбрана, всяко съвместно споразумение за производство на оръжие, всяка стъпка, която светът предприема по отношение на санкциите срещу Русия – всичко това помага за защитата на човешките животи“, заяви той.

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Русия Киев руски удари война Украйна атака с дронове
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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