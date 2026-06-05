След призива за мир: Русия "победи" производител на детски храни край Киев, има жертви (ВИДЕО)

Часове след като украинският президент Володимир Зеленски изпрати отворено писмо на руския диктатор Владимир Путин с предложение за среща на лидерите и край на войната, руска атака с дрон срещу млекопреработвателно предприятие в околностите на Киев отне живота на четирима души и рани още седем, съобщиха украинските власти на 5 юни. Атаката е унищожила административна сграда и е повредила две коли на мястото, съобщи в Telegram областният управител Никола Калашник, като добави, че фабриката е произвеждала млечни продукти, включително кисело мляко, и бебешка храна.

🤡 Russia strikes another high-value military target



Russian drones hit the “Yagotynske for Children” factory in Ukraine’s Kyiv region. Four employees were killed.



The facility produced milk, yogurt, butter, and other dairy products for children.



Apparently, defeating a baby… pic.twitter.com/RnzyVviiy8 — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

Още една "побеада" на Русия - срещу производител на детски храни

„Списъкът с последните „победи“ на Русия през изминалите няколко дни се разшири, като в него бе включен заводът „Яготинско за деца“, който произвеждаше хранителни продукти за деца“, написа украинският президент Володимир Зеленски в публикация в X.

Още: Радев след писмото на Зеленски към Путин: "Време е да използваме най-мощния инструмент"

Той заяви, че руските сили са атакували също складове за храни и пощенски обект в региона на Днепропетровск, линейка в южния украински град Херсон и училищна сграда в северния регион Суми. Пристанищната инфраструктура в южния регион Одеса и сграда на амбулатория в североизточния регион Харков също са били подложени на атака, добави президентът на Украйна.

The list of Russia’s latest “victories” over the past few days has grown to include the Yagotynske for Children plant, which produced food products for children. In the Kyiv region, rescue efforts are ongoing at the site of this strike – units of the State Emergency Service of… pic.twitter.com/70G1DUIpi0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2026

Зеленски повтори призивите си за подкрепа на противовъздушната отбрана на Украйна и за поддържане на икономически натиск върху Москва, за да се сложи край на войната, която вече е в петата си година.

„Всеки пакет от подкрепа с противоракетна отбрана, всяко съвместно споразумение за производство на оръжие, всяка стъпка, която светът предприема по отношение на санкциите срещу Русия – всичко това помага за защитата на човешките животи“, заяви той.

Още: Зеленски след руската атака: Това беше брутален удар, Путин "отбеляза победа" над живота на обикновени деца (ВИДЕО)