17 октомври 2025, 06:28 часа 216 прочитания 0 коментара
Срещу престъпността: Оборудват полицаите в Германия с тейзъри

Полицейските служители в Германия ще имат право да използват електрошокови пистолети в цялата страна, след като вчера късно вечерта Бундестагът, долната камара на германския парламент, прие изменение в закона, предаде ДПА. Законът изрично разрешава на полицейските служители да използват електрошокови пистолети наред със стандартните палки и огнестрелни оръжия.

Електрошоковите пистолети са предназначени да доставят електрически шокове от разстояние, причинявайки болезнени мускулни контракции, които временно обезвреждат целта.

"Електрошоковите пистолети дават на полицейските служители ефективен и пропорционален начин да реагират на опасни ситуации", заяви държавният секретар на вътрешните работи Кристоф де Врийс.

Министърът на вътрешните работи Александър Добринт обяви планове за закупуване на 10 000 тейзъри през следващите години. Устройствата остават спорни, тъй като употребата им може да представлява риск за здравето, особено за хора със сърдечни или кръвоносни заболявания.

Виолета Иванова
