Полицията в Германия ще може да сваля незаконни дронове

Германия ще даде на полицията правомощия да сваля незаконни дронове, като тези, нарушили работата на летища в цяла Европа и определяни от европейски лидери като част от хибридна война, водена от Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Новият закон, одобрен днес от кабинета и очакващ парламентарно одобрение, изрично упълномощава органите на реда да свалят дронове, нарушаващи въздушното пространство на Германия, включително в случаи, когато те представляват сериозна опасност или има заплаха да нанесат значителни вреди.

Кабинетът на канцлера Фридрих Мерц е одобрил изменение на Федералния закон за полицията, който е на 30 години и в него дроновете не са споменати.

Средствата, които могат да се използват за сваляне на дронове, включват използване на лазери или заглушаване на сигнали, за да се прекъснат връзките за контрол и навигация.

Руски дронове над Европа

До предлагането на новия закон се стигна, след като десетки полети бяха отклонени или отменени миналия петък на летището в Мюнхен, второто по големина в Германия, оставяйки повече от 10 000 пътници блокирани, заради забелязани безпилотни летателни апарати.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че предполага, че Русия стои зад много от дроновете, летели над Германия миналия уикенд, но никой от тях не е бил въоръжен и по-скоро са били на разузнавателни полети.

Лидерите на ЕС започнаха да разглеждат Русия като сериозна заплаха за сигурността на континента след пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г. и като последствие от подкрепата им за Киев.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова миналия месец за създаване на "стена от дронове" – мрежа от сензори и оръжия за откриване, проследяване и неутрализиране на дронове – за защита на източния фланг на Европа.

Но някои казват, че дроновете, замесени в последните инциденти, може да са били изстреляни и от територията на ЕС.

С новия закон Германия се присъединява към европейските страни, които наскоро дадоха на силите си за сигурност правомощия да свалят дронове, нарушаващи въздушното им пространство, включително Великобритания, Франция, Литва и Румъния.

В него се посочва, че за да се предотвратят опасностите, които представляват дроновете на сушата, по въздух или вода, полицията "може да използва подходящи технически средства срещу системата, нейното управление или връзката ѝ с нейния оператор, ако предотвратяването на опасността с други мерки би било безсмислено или значително затруднено".

Министърът на вътрешните работи Александър Добринт обеща да подпомогне федералната полиция, която отговаря за граничния контрол, защитата на институциите и правоприлагането в железопътния и въздушния транспорт, с обособяването на отделно подразделение в рамките на състава ѝ, само за борба с дронове.

Свалянето на подобни летателни средства обаче може да бъде опасно в гъсто населени градски райони, а летищата не разполагат непременно с системи за откриване, които могат незабавно да докладват за забелязани дронове.

Приетият днес проект на закон изрично възлага на Федералната полиция задачата да защитава летищата, железопътната инфраструктура и корабите от дронове, посочва ДПА. Той също така позволява на полицията да използва свои собствени дронове, например за наблюдение на демонстрации.

Германия е регистрирала 172 случая на нарушения на въздушния трафик, свързани с дронове, между януари и края на септември 2025 г., което е увеличение спрямо 129 за същия период миналата година и 121 през 2023 г., според данни на службата за сигурност на полетите в германското въздушно пространство Deutsche Flugsicherung (DFS).