Столтенберг: Дойде времето за подписване на декларация между ЕС и НАТО

„Сътрудничеството между НАТО и ЕС допринася за сигурността и стабилността, ето защо вярваме, че е време да се споразумеем за нова съвместна декларация за развитие на партньорството“, написа Столтенберг в Twitter.

Great to meet President @vonderleyen again. We discussed Russia’s aggression agst Ukraine&stepping up support for Ukraine. #NATO-EU cooperation contributes to security&stability so we believe the time has come to agree a new Joint Declaration to take our partnership forward. pic.twitter.com/GCEA3BGryi