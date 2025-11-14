Студенти натриха носа на Фицо за Украйна, развяха украинското знаме (ВИДЕО)

Словашкият премиер Роберт Фицо, който заедно с унгарския си колега Виктор Орбан е най-отявленото оръжие на руския диктатор Владимир Путин в ЕС, получи урок, който дълго ще помни. Това стана на събитие-лекция, където Фицо опита да поучава словашки студенти за Украйна.

Още: Удар за Фицо: Прокуратурата обяви, че изпращането на изтребители за Украйна не е престъпление

Основната му пропагандна теза - че ЕС се готви да даде 140 млрд. евро на Украйна, за да продължавала тя войната. Идеята за заема е на германския канцлер Фридрих Мерц - той предложи тези пари да бъдат замразени руски активи, които да бъдат предадени на Украйна. Но в Европа огромната част от замразените руски активи са в Белгия, в Euroclear - и белгийските власти не желаят просто така да ги предадат. Те се опасяват, че може да има правни последици, ако Русия не бъде осъдена на международно ниво заради подпалената от диктатора Владимир Путин пълномащабна война в Украйна; или ако режимът на санкции срещу Руската федерация, който се подновява на 6 месеца, падне - това е възможно при вето, например точно от Унгария или Словакия. Виктор Орбан вече създаде проблеми в това отношение в миналото - Още: Фон дер Лайен: Имаме 3 варианта как да продължим финансовата помощ за Украйна

След като аудиторията на Фицо му обърна внимание, че готвеният заем е за да може Украйна да се защити от Путинова Русия, а не да воюва с нея, защото така иска, словашкият премиер опита да спре вълната. Отговорът на студентите - като един те се изправиха и напуснаха залата. Един от тях развя и украинското знаме току под носа на Фицо - Още: Милиарди евро руски пари за Украйна или средства от нашия джоб: държавата не казва каква е позицията ни

🇸🇰🇺🇦Fico snapped at high-school students during a debate about Ukraine — the teens stood up and walked out



At a meeting with senior students, Slovakia’s prime minister claimed that the EU is supposedly preparing €140 billion “to continue the war.” When the teens tried to… pic.twitter.com/IQnC6v42D4 — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2025