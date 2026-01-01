Годината на Володимир Зеленски в цифри (СНИМКИ)

През 2025 г. президентът Володимир Зеленски е направил 59 посещения в 25 държави, приел е 99 държавни и правителствени лидери и представители на международни организации в Украйна, провел е 20 международни видео разговора и над 230 телефонни разговора с лидери на държави, правителства, международни организации и духовни водачи и е участвал в почти 150 събития в Украйна. Това е равносметката за изтеклата 2025-та година за дейността на Зеленски, публикувана в последния ден от годината на президентския сайт.

Благодарение на успешната работа на президента и неговия екип, 24 държави станаха участници в програмата PURL, която беше инициирана през август 2025 година от НАТО съвместно със САЩ за пряко участие на държави-партньори в подкрепа на Украйна. Общият размер на декларираните средства за програмата PURL е 4,3 милиарда долара. Вече са сформирани осем пакета, а деветият и десетият пакети се попълват, се посочва в доклада.

През годината Зеленски е подписал 61 указа, с които са наложени санкции срещу 2021 физически лица и 1745 юридически лица.

Още: NYT: Тръмп махнал Келог, защото сравнил Зеленски с Линкълн

Снимка: president.gov.ua

Президентът бе фокусиран и върху осигуряването на финансови средства за Украйна през следващите години. Един от ключовите резултати бе решението на Европейския съвет в края на годината да бъдат отпуснати 90 милиарда евро на страната през 2026–2027 г. като Украйна ще върне тези средства само когато получи репарации от Русия.

През годината, президентът е говорил (в онлайн формат или при посещения в чужбина) пред 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, 71-ата годишна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, пред парламентите на Ирландия и Нидерландия, пред Европейския съвет, на срещата на външните министри на ЕС, на конференцията по случай 50-годишнината от Заключителния акт на ОССЕ, на Варшавския форум за сигурност и на парламентарната среща на върха на международната Кримска платформа.

Още: Зеленски обясни какъв е вариантът за Донбас, на който Украйна е съгласна (ВИДЕО)

Снимка: president.gov.ua

През годината Зеленски пътуваше до фронтовите райони, проведе многобройни срещи с военни, ранени войници, ветерани и военни медици.

През коледните и новогодишните празници дипломатическата работа на президентския екип не спира. Посочва се, че още в първите дни на новата година на Зеленски му предстоят важни срещи - на 3 януари среща с европейски съветници от Коалицията на желаещите, а на 6 януари среща във Франция на ниво държавни лидери.

Още: Зеленски иска референдум в Украйна за мирния план: Руснаците трябва да ни дадат поне 60 дни