Убити и ранени след руски атаки в украинския град Харков

При руските атаки срещу втория украински град Харков във вторник загинаха двама души, а повече от 30 бяха ранени, съобщиха регионалните власти.

This is our dear Kharkiv today 💔 russians launched a glide bomb at the residential area, murdering two and injuring five. If only we had capacities to defend ourselves by deep strikes! #LetUkraineStrikeBack

📷 State emergency service. pic.twitter.com/i8Kt3gJ3ys