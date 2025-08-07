Заради пожар в "Шуменското плато": Ограничават достъпа до паметник "Създатели на българската държава"

Полицейски екипи ограничават достъпа към паметник "Създатели на българката държава" по шосейния път поради възникнал пожар на територията на Природен парк "Шуменско плато", съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Ася Йорданова. На място са екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав. Първият сигнал за пожара е приет в 19:30 ч.

От началото на годината до момента екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Шумен са ликвидирали 325 полски и горски пожари включително в сухи треви, стърнища, паднала листна маса и отпадъци, предаде БТА. На 14 юли със своя заповед областният управител на Шумен Катя Иванова разпореди допълнителни мерки в региона поради висока опасност от пожари в резултат на продължителното засушаване, екстремалните температури и наличието на вятър. Общо 33 са пожарите на територията на Североизточното държавно предприятие през юли. Кметът на Шумен проф. Христо Христов определи със своя заповед за пожароопасен сезон времето от 1 април до 31 октомври 2025 г.

