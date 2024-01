Украинската армия има сериозен резерв от войници: Уточнение от украинския МВР министър (ВИДЕО)

По думите на Клименко, преди войната в Украйна е имало по 23-26 полицаи на 10 000 души население, сега вече са над 100 полицаи на 10 000 души население. Министърът изясни, че сега в полицията служат 98 000 офицери и сержанти, от които 35 000 души служат в Чернигов, Николаев и други гранични и предни райони, където се водят активни бойни действия.

Още: Лоши новини за Украйна: Дронове, руски ракетен успех и даже природата (ВИДЕО)

"Ако ситуацията в страната се развие по такъв начин, че да се наложи да вземем оръжие, ние сме готови да го направим", подчерта Клименко.

Зеленски и украинското финансово министерство се чудят откъде да намерят милиарди гривни за мобилизацията

"If the situation worsens, we are ready to take up arms," Police general Ihor Klymenko serving as the Minister of Internal Affairs said.



"Before the full-scale war, we had 23-26 police officers per 10,000 people, now there are more than 100 law enforcement officers. The regime… pic.twitter.com/2Z7lYr2m2A