Украйна - дроновете атакуват: Когато хищниците стават жертви (ВИДЕО)

Войната в Украйна категорично е пример за нововъведение във военното дело, което ще определя тенденциите за много време напред – дроновете. От по-евтините, бързи и лесни за производство FPV, които основно се използват като камикадзе, до по-сложни разработки, включително такива, които се използват за бомбардировка и разузнаване.

Скорошни примери с видеокадри демонстрират колко много и Украйна, и Русия усъвършенстват своите способности да използват дронове за военни цели. От украинска страна примерите са два – с FPV дронове са свалени руски разузнавателни безпилотни апарати "Зала" и "Орлан-10" - в района на Велика Новоселка, участъка на фронта "Времеевски" (линията Бердянск - Велика Новоселка - Угледар). Специално това е голям успех за Украйна, защото руските разузнавателни дронове дават големи възможности на руската армия за последващи удари и бомбардировки:

Такива видеокадри има и от Лиманското направление:

Interception of the Russian Zаla reconnaissance UAV on the Kreminna front.https://t.co/UOW7OMClXB https://t.co/vDDdpDaZrR pic.twitter.com/OyBLKb0yMY