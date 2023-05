Украйна: Руснаците увеличиха броя на корабите с ракети "Калибър" в Черно море

"Броят на ракетоносците в Черно море отново се увеличи - 2 на повърхността и 2 под водата. Общият брой на залповете "Калибър" - 24 ракети", написаха от командването във Facebook.

"Нивото на заплаха остава изключително високо. Бъдете нащрек за сигнали за въздушно нападение. Погрижете се за себе си, нека заедно да спасим Украйна!", гласи още съобщението.

Снощи имаше поредна руска ракетна атака срещу Украйна, основно към Киев, като има една жертва и десетки ранени. В окупирания от руснаците Мариупол пък има данни за стотици убити и ранени руски войници. Над Москва бяха свалени 8 дрона.

