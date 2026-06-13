Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Украйна удари и най-големия завод за титанов диоксид и вкара във воден режим Армянск (ВИДЕО)

13 юни 2026, 23:27 часа 558 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украйна удари и най-големия завод за титанов диоксид и вкара във воден режим Армянск (ВИДЕО)

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са успели да ударят най-големия титанов завод в Източна Европа - той се намира в анексирания през 2014 година полуостров Крим. Отделно, водоснабдяването в Армянск е прекъснато, а жителите се оплакват от миризма на сажди и сяра.

Още: Путин не иска мир, Украйна пали един след друг заводи в Русия (ВИДЕО)

В нощта на 13 юни украински безпилотни летателни системи удариха завода "Кримски титан". В завода е избухнал пожар и производството е спряно, съобщава командващият Силите за работа с безпилотни системи на ВСУ майор Роберт Бровди-Мадяр в официалния си канал в Телеграм.

След нападението жителите на Армянск започнаха да се оплакват от миризма на сажди и сяра, предава "Крим. Реалии" - една от редакциите на "Радио Свобода". Василий Телиженко, ръководителят на назначената от Русия администрация на Армянск, косвено потвърди удара по завода "Титаниеви инвестиции" (новото име на компанията след анексирането на Крим), заявявайки, че е отишъл в предприятието. Според Телиженко обаче той "лично е проверил, че максимално допустимите концентрации на веществата не са превишени!". Въпреки че преди това, поради "извънредна ситуация", водоснабдяването в Армянск е ограничено: сутрин от 8:00 до 13:00 часа и вечер от 18:00 до 23:00 часа.

"Кримски титан" е най-големият производител на титанов диоксид в Източна Европа. Компанията произвежда червен железен оксиден пигмент, минерални торове, сярна киселина, алуминиев сулфат, течен натриев силикат, железен сулфат и други химикали, включително титанов диоксид.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Традиционно "добро утро": Руска рафинерия гори след визита на украински дронове (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
война Украйна атака с дронове титан Армянск завод "Кримски титан"
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес