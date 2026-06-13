Украйна удари и най-големия завод за титанов диоксид и вкара във воден режим Армянск (ВИДЕО)

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са успели да ударят най-големия титанов завод в Източна Европа - той се намира в анексирания през 2014 година полуостров Крим. Отделно, водоснабдяването в Армянск е прекъснато, а жителите се оплакват от миризма на сажди и сяра.

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В нощта на 13 юни украински безпилотни летателни системи удариха завода "Кримски титан". В завода е избухнал пожар и производството е спряно, съобщава командващият Силите за работа с безпилотни системи на ВСУ майор Роберт Бровди-Мадяр в официалния си канал в Телеграм.

След нападението жителите на Армянск започнаха да се оплакват от миризма на сажди и сяра, предава "Крим. Реалии" - една от редакциите на "Радио Свобода". Василий Телиженко, ръководителят на назначената от Русия администрация на Армянск, косвено потвърди удара по завода "Титаниеви инвестиции" (новото име на компанията след анексирането на Крим), заявявайки, че е отишъл в предприятието. Според Телиженко обаче той "лично е проверил, че максимално допустимите концентрации на веществата не са превишени!". Въпреки че преди това, поради "извънредна ситуация", водоснабдяването в Армянск е ограничено: сутрин от 8:00 до 13:00 часа и вечер от 18:00 до 23:00 часа.

"Кримски титан" е най-големият производител на титанов диоксид в Източна Европа. Компанията произвежда червен железен оксиден пигмент, минерални торове, сярна киселина, алуминиев сулфат, течен натриев силикат, железен сулфат и други химикали, включително титанов диоксид.

Ukrainian drones struck the Crimean Titan plant in occupied Armyansk overnight on June 13, Magyar said. Objective control confirmed hits, a major fire broke out and production was suspended at the titanium dioxide facility, which supplies raw materials used in munitions… pic.twitter.com/R1jzFPOT2X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 13, 2026

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