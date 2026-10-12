Цинизъм по руски: Путин отпуска само 1 ден примирие за изборите в Украйна

Владимир Путин е готов да нареди прекратяване на атаките срещу Украйна само за в деня, в който ще се проведат президентските избори в страната. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в коментар на изявлението на президента Володимир Зеленски, който поиска минимум 60-дневно прекратяване на огъня за тази цел. Путин явно е убеден, че тези 2 месеца биха били използвани от Украйна не за подготовка на избори, а за "лечение и възстановяване на украинските военни".

"В действителност в Киев не искат да провеждат избори. Това е напълно очевидно. И те не се нуждаят от 60-дневно прекратяване на огъня за изборите; те се нуждаят от него, за да съберат сили, да излекуват раните си и да продължат войната. Президентът вече говори за това, но в този случай мога да кажа с пълна отговорност от негово име, че ако Киев наистина иска да проведе избори, президентът на Руската федерация, Върховният главнокомандващ, ще бъде готов да нареди прекратяване на атаките срещу Украйна в деня на изборите. Точно в деня на изборите", заяви Песков.

The Kremlin is seeking to capitalize on Trump’s attacks on Zelensky. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said Putin would be ready to order Russia not to strike Ukraine on election day if Kyiv decides to hold a vote. At the same time, Peskov rejected Zelensky’s proposed 60-day ceasefire, claiming it is intended not to facilitate elections but to allow Ukraine to regroup, recover and continue the war. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2026

Безпрецедентен цинизъм по руски

Всъщност руският отговор е изключително циничен, тъй като би трябвало да е ясно на всеки, че организирането на честни, свободни и прозрачни избори в една страна, която се намира в състояние на война и е във военно положение от 2022 г., е изключително сложно. 60-дневният прозорец за примирие, който предлага Зеленски, е абсолютният минимум, необходим за провеждането на подготовка за едни демократични избори. Най-малкото, което можем да изброим, без да е изчерпателно е следното:

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Трябва да се актуализират избирателните списъкци, предвид факта, че над 6–8 милиона украинци се намират в чужбина като бежанци, а още няколко милиона са принудително вътрешно разселени. Тоест само обновяването на списъците, за да се гарантира, че всеки гражданин има възможност да упражни правото си на глас, ще отнеме много време, вероятно повече от въпросните 2 месеца.

Гласуване в чужбина: Организиране на стотици нови избирателни секции в дипломатическите представителства и допълнителни пунктове в страните от ЕС, САЩ, Канада, където има големи бежански общности.

Как ще протече гласуването на военните - много важен въпрос. Над 1 милион войници са на първа линия - как ще гласуват те безопасно и без натиск?

Необходимо е да се проведе предизборна кампания с дебати и т.н., както и да се гарантира, че финансирането й е прозрачно.

Гаранции за сигурност от международните партньори, защото е очевидно, че без да има гаранции за трайно спиране на огъня, хората просто няма да отидат до избирателните секции от страх от въздушни атаки.

Осигуряване на изборни помещения, а това означава възстановяване на инфраструктурата при наличието на толкова повредени и сринати сгради, включително училища, в които традиционно се провеждат изборите.

Мисии за международно наблюдение - очевидно е, че за Путин този въпрос е несъществен, предвид това как протичат изборите в Русия, където няма истинска свобода, а независими международни наблюдатели просто не се канят и допускат (например ОССЕ). Но ако не се осигурят мисии за международно наблюдение, утре Путин ще е първият, който ще каже, че изборите са били непрозрачни и нелегитимни.

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