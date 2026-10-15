Руският външен министър Сергей Лавров за пореден път демонстрира пренебрежителното отношение на кремълския режим към украинския президент Володимир Зеленски, в опит да се прокара тезата, че той не защитава страната си от най-агресивната война от средата на миналия век насам, но че е, едва ли не, просяк, който обикаля из Европа, САЩ и други страни да иска помощ за Киев.
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"Зеленски смята, че целият свят му дължи нещо, докато той не дължи абсолютно нищо на никого в замяна", заяви Лавров. "Той не е готов да предприеме конструктивни стъпки, които да бъдат искрено честни и основани на равенство", каза външният министър на държавата, която нападна Украйна и вече пета година води пълномащабна война, а също и която отказва прекратяване на огъня, докато Зеленски неведнъж е обявявал готовност за отстъпки за мир и за добросъвестни преговори.
Russia's Foreign Minister Lavrov: Zelensky believes that the whole world owes him something, while he owes absolutely nothing to anyone in return. He is not prepared to take constructive steps that would be genuinely honest and based on equality. https://t.co/4tqHxmAkxG— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
Лавров: Зеленски грубо предизвиква Тръмп
Що се отнася до сделката за дизеловото гориво, която диктаторът Владимир Путин сключи с Доналд Тръмп и при която Русия е с вдигнати от САЩ санкции да изнася за американския и световния пазар, то "тя беше предложена и ние я подкрепихме", каза единствено Лавров.
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Russia's Foreign Minister Lavrov: As for the diesel deal, this deal was proposed, and we supported it. But Mr. Zelensky has already publicly stated more than once, I believe: "Stop bothering me with this diesel deal. Give me Patriot missiles instead. I need to continue striking Russia's energy sector, including oil refineries." This is a direct challenge, and a rude one at that, to President Trump, who actively supported this deal and has publicly spoken about it more than once.— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
"Но г-н Зеленски вече неведнъж е заявявал публично, ако не се лъжа: „Престанете да ме тормозите с тази сделка за дизелово гориво. Дайте ми вместо това ракети Patriot. Трябва да продължа да нанасям удари по енергийния сектор на Русия, включително по нефтопреработвателните заводи"", каза руският външен министър, правейки абсолютно погрешно свързване на ракети прехващачи за отбрана на ключова инфраструктура с нападателни оръжия за нанасяне на щети дълбоко в Руската федерация. "Това е пряко предизвикателство, при това грубо, към президента Тръмп, който активно подкрепи тази сделка и неведнъж е говорил публично за нея", тълкува Лавров.
Иначе Украйна обяви, че продължава да атакува руските нефтопреработвателни заводи, които единствени явно попадаха в "енергийното примирие" на Тръмп. С това примирие и Кремъл се подигра публично, а освен това не спря да удря украински енергийни обекти след обявяването му.
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Срещата Германия-Русия
Сергей Лавров коментира и историческата първа среща между външните министри на Германия и Русия по време на войната на Москва в Украйна, която се състоя миналия месец в Ню Йорк, по време на заседанието на Общото събрание на ООН. Там той разговаря на четири очи с Йохан Вадефул, но след дискусията, продължила около 20 минути, Берлин обяви, че Руската федерация не е готова за диалог за край на войната.
"Г-н Вадефул, германският външен министър, казва: „Срещнах се с Лавров. Установих контакт, но нищо не излезе от това. Затова ще продължим да подкрепяме твърдо Украйна". Той прочете от лист хартия официалната позиция, която Германия разпространява пред целия свят чрез всеки микрофон и други средства от години, осъждайки Русия за необоснована агресия и така нататък", твърди Лавров.
Russia's Foreign Minister Lavrov: Mr. Wadephul, the German foreign minister, says: "I met with Lavrov. I made contact, and nothing came of it. Therefore, we will continue firmly supporting Ukraine." He read from a piece of paper the official position that Germany has been broadcasting to the entire world through every microphone and other device for years, condemning Russia for unprovoked aggression and so on. If he now describes this meeting as an example of willingness to engage in dialogue, then German logic has clearly begun to limp under the current elites.— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
"Ако сега той описва тази среща като пример за готовност за диалог, тогава германската логика явно е започнала да куца под настоящите елити", смята руският външен министър, чиято страна продължава да отказва добросъвестни преговори.
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