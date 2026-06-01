Изтече видеозапис, разкриващ огромната лъжа, с която Путин започна войната в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

01 юни 2026, 9:30 часа
"Обръщение на командващия опълчението на Донецката народна република (ДНР). Граждани на ДНР – обръщам се към Вас с молба да защитите своята родина, своя дом, своите семейства и своя народ". Това казва "министърът на отбраната" на т. нар. ДНР и висш кадрови офицер на ФСБ. И го казва със следното уточнение – че от област с 4,5 млн. души население (Донецка област), макар и не всички мъже в боеспособна възраст, не може да се намерят дори 1000 мъже, които да се бият "за родината, дома, семействата си и народа си". При това използва използва думи, че "го казва право куме в очи", дори да се обидят тези, на които говори – и споменава числа като "35 души доброволци".

Всичко казано е на фона на твърдения и то публични дори на самия Гиркин, а също и на руски медии, че "80% от населението иска да се присъедини към Русия" – твърдение, документирано от Атлантическия съвет. Но във видеото Гиркин говори с ясна конкретика – например как от Бахмут дошли едва „12 герои“, от Донецк – 35, като 25 бягат веднага щом почва пърия бой с редовната украинска армия. "Къде са онези 27 000 доброволци, за които пишат журналистите? Не ги виждам" констатира "министърът". А прочутият мит, че "когато миньорите се вдигнат, те ще разкъсат всички с голи ръце", е отхвърлено с леденото "засега обаче това не се наблюдава". Според изследване на американския институт Pew, което се проведе в периода 5-23 април 2014 г., едва 18% от населението в Източна Украйна подкрепят тя да се отдели, докато 70% не го желаят. Недоволството в Източна Украйна е на първо място заради корупцията, злоупотребата с власт, липсата на икономически перспективи – а не защото хората искат да стават руснаци.

Долното видео е поредното доказателство на основната на каква чудовищна лъжа стъпи руският диктатор Владимир Путин, за да подпали война в Украйна – 8 години посредством сепаратисти и вече пета година пълномащабни бойни действия. На това видео е записан Игор Гиркин (Стрелков) – осъден на първа инстанция от съд в Хага за свалянето на полет MH17. Гиркин сега лежи в руска наказателна колония – но не заради свалянето на полета, при който загинаха 298 мъже, жени и деца, а защото призовавал към екстремизъм. Какво значи това – Гиркин публично повдигна въпроса, че няма пари и не е плащано точно на донецки сепаратисти, ПРИПОМНЕТЕ СИ: В Русия осъдиха военнопрестъпника Игор Гиркин: Протест и арести за подкрепящите го (ВИДЕО)

Всъщност точно Гиркин пали войната на сепаратизма – на 12 април, 2014 година, заедно с 52-ма маскирани мъже превзема сградата на областния съвет, полицейския участник и местния клон на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Славянск. На 13 април Киев официално обяви антитерористична операция. В интервю за списание "Завтра" през есента на 2014 г. Гиркин казва следното: "Аз съм този, който натисна спусъка на войната. Ако нашето подразделение не бе прекосило границата, всичко щеше да изтлее – както в Харков, както в Одеса. В началото никой не искаше да се бие. Първите две седмици минаха в опити на страните да се убедят една друга да започнат битка".

Руснаците предлагат да разменяме военнопленници-войници за украински деца. Не можем да правим такива размени – това противоречи на всякаква логика на война, цивилните са неприкосновени. Но фактът, че Русия предлага това, потвърждава, че Русия открадна украински деца. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за предаването "Face the Nation" на CBS:

Същевременно Зеленски потвърди изрично, че е поискал от САЩ лиценз за производство на ракети-прехващачи Patriot. САЩ произвеждат само 60-65 такива ракети месечно, това е крайно недостатъчно в днешно време. "Русия го знае, не е тайна. Трябва да разширим производството. Поисках разрешение от предишната администрация на САЩ (при Джо Байдън), искам и от сегашната – дайте лиценз на Украйна. Ще увеличим производството на ракети Patriot. Ще е много полезно за нас, ще е много полезно за Близкия изток и за всеки, на когото САЩ решат да помогнат", каза украинският президент:

И на този фон, беларуският диктатор Александър Лукашенко заяви, че украинските военни не искат война с Беларус – защото така щял да се отвори нов фронт в Украйна, поне още 1000 километра. И това не е лесен за овладяване фронт – дали украинците го искат? Ясно, че не, по думите на Лукашенко. Според него било пълна глупост, че Украйна набелязала 500 цели за въздушни удари в Беларус – нещо, което каза преди няколко дни майор Роберт Бровди, командващ Силите за работа с безпилотни системи на украинската армия. От казаното от Лукашенко излезе, че в Беларус имало само една по-важна цел в близост до границата с Украйна. Той отрече и, че някога беларуски войници са стъпвали да се бият на украинска земя:

При всички тези размени на реплики и постоянно излизаща все по-богата информация за най-разрушителния военен конфликт в Европа от Втората световна война насам, датският премиер Мете Фредериксен посочи категорично: Беше грешка в края на Студената война да ограничим разходите си за отбрана и да разчитаме, че САЩ ще дойдат да ни спасяват. "Вярвам, че Европа трябва да се превъоръжи изцяло и да бъде способна да се защити сама", добави тя:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За 20-то поредно денонощие интензивността на сухопътните военни действия в Украйна се измерва с над 200 бойни сблъсъка за 24 часа. На 31 май е имало 276 бойни сблъсъка спрямо 302 на 30 май според официалната информация от украинския генщаб. Руснаците са хвърлили 264 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 6 по-малко спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3114 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 50 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8557 FPV дрона, което е с около 1030 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е било най-горещо – там са спрени 49 руски пехотни атаки, боевете текат в селата западно и северно от Покровск. Още 14 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но е имало само 1 откъм Часов Яр (Краматорското направление). Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" се хвали без геолокализирани доказателства, че руски войници стигнали до втори мост на река Кривой Торец в Константиновка – градът е разделен на две от реката. 43 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област, а още 10 – в Ореховското направление, в най-западната част на Запорожка област. 11 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, още 12 – в Южнослобожанското, в района на град Вовчанск и в селата южно от него.

В Украйна вече се използва софтуерът PRISMA на американския технологичен гигант Palantir – това беше показано чрез репортаж на CNN. Чрез изкуствен интелект софтуерът помага за планирането на удари с дронове, като под внимание се вземат изключително много параметри – например, къде е руската ПВО, защитаваща съответния обект, какъв обсег има, по какви маршрути е най-добре да преминат дроновете, за да има най-малък риск да бъдат свалени и т.н. "Това е най-голямото ни предимство", коментира украински военен, който я използва, с уточнение, че благодарение на PRISMA няма нужда да се правят по-големи командни центрове, които биха били узязвими за ответен удар. "С много по-голямо количество ресурси, противникът все още не може да ни надмине по ефективност", констатира украинският военен канал "Офицер":

А през това време украинската кампания за удари с дронове на среден обсег с цел да бъде съсипана логистиката за руската армия в Украйна набира сила – в дневния обзор на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, има препратки към публикации в Z-канали в Телеграм за последствията от украинските удари по отношение на руската логистика по сухопътния коридор между Южна Русия и Крим (отделно и магистралите М-03 Славянск – Бахмут, М-14 Мариупол - Мелитопол и М-30 Луганск - Донецк). Трети щурмови корпус на украинската армия обяви, че държи под огневи контрол окупираните от руснаците украински градове Луганск, Старобелск, Алчевск, Брянка и Кадеевка, всичките от които са на разстояние между 50 и 90 километра от активната фронтова линия в момента.

Ивайло Ачев
