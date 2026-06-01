Изтече видеозапис, разкриващ огромната лъжа, с която Путин започна войната в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Обръщение на командващия опълчението на Донецката народна република (ДНР). Граждани на ДНР – обръщам се към Вас с молба да защитите своята родина, своя дом, своите семейства и своя народ". Това казва "министърът на отбраната" на т. нар. ДНР и висш кадрови офицер на ФСБ. И го казва със следното уточнение – че от област с 4,5 млн. души население (Донецка област), макар и не всички мъже в боеспособна възраст, не може да се намерят дори 1000 мъже, които да се бият "за родината, дома, семействата си и народа си". При това използва използва думи, че "го казва право куме в очи", дори да се обидят тези, на които говори – и споменава числа като "35 души доброволци".

Всичко казано е на фона на твърдения и то публични дори на самия Гиркин, а също и на руски медии, че "80% от населението иска да се присъедини към Русия" – твърдение, документирано от Атлантическия съвет. Но във видеото Гиркин говори с ясна конкретика – например как от Бахмут дошли едва „12 герои“, от Донецк – 35, като 25 бягат веднага щом почва пърия бой с редовната украинска армия. "Къде са онези 27 000 доброволци, за които пишат журналистите? Не ги виждам" констатира "министърът". А прочутият мит, че "когато миньорите се вдигнат, те ще разкъсат всички с голи ръце", е отхвърлено с леденото "засега обаче това не се наблюдава". Според изследване на американския институт Pew, което се проведе в периода 5-23 април 2014 г., едва 18% от населението в Източна Украйна подкрепят тя да се отдели, докато 70% не го желаят. Недоволството в Източна Украйна е на първо място заради корупцията, злоупотребата с власт, липсата на икономически перспективи – а не защото хората искат да стават руснаци.

Долното видео е поредното доказателство на основната на каква чудовищна лъжа стъпи руският диктатор Владимир Путин, за да подпали война в Украйна – 8 години посредством сепаратисти и вече пета година пълномащабни бойни действия. На това видео е записан Игор Гиркин (Стрелков) – осъден на първа инстанция от съд в Хага за свалянето на полет MH17. Гиркин сега лежи в руска наказателна колония – но не заради свалянето на полета, при който загинаха 298 мъже, жени и деца, а защото призовавал към екстремизъм. Какво значи това – Гиркин публично повдигна въпроса, че няма пари и не е плащано точно на донецки сепаратисти, ПРИПОМНЕТЕ СИ: В Русия осъдиха военнопрестъпника Игор Гиркин: Протест и арести за подкрепящите го (ВИДЕО)

Всъщност точно Гиркин пали войната на сепаратизма – на 12 април, 2014 година, заедно с 52-ма маскирани мъже превзема сградата на областния съвет, полицейския участник и местния клон на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Славянск. На 13 април Киев официално обяви антитерористична операция. В интервю за списание "Завтра" през есента на 2014 г. Гиркин казва следното: "Аз съм този, който натисна спусъка на войната. Ако нашето подразделение не бе прекосило границата, всичко щеше да изтлее – както в Харков, както в Одеса. В началото никой не искаше да се бие. Първите две седмици минаха в опити на страните да се убедят една друга да започнат битка".

Ситуацията с войната сега

Руснаците предлагат да разменяме военнопленници-войници за украински деца. Не можем да правим такива размени – това противоречи на всякаква логика на война, цивилните са неприкосновени. Но фактът, че Русия предлага това, потвърждава, че Русия открадна украински деца. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за предаването "Face the Nation" на CBS:

Zelensky:



The Russians proposed us to exchange children with soldiers. Can you imagine how we can exchange our children? We can't.



First of all, it's out of the law. We can't exchange civilians. You can give back civilians. And how you can exchange?



Yes, it's important to get… pic.twitter.com/COHw54nsCm — Clash Report (@clashreport) May 31, 2026

Същевременно Зеленски потвърди изрично, че е поискал от САЩ лиценз за производство на ракети-прехващачи Patriot. САЩ произвеждат само 60-65 такива ракети месечно, това е крайно недостатъчно в днешно време. "Русия го знае, не е тайна. Трябва да разширим производството. Поисках разрешение от предишната администрация на САЩ (при Джо Байдън), искам и от сегашната – дайте лиценз на Украйна. Ще увеличим производството на ракети Patriot. Ще е много полезно за нас, ще е много полезно за Близкия изток и за всеки, на когото САЩ решат да помогнат", каза украинският президент:

Zelensky:



We don't see enough missiles in production of the United States.



We need to increase the production. I know all the companies in the United States, huge companies, great companies, but only United States can produce such number — 60, 65 missiles per month. For today's… pic.twitter.com/YbGSTaC2rW — Clash Report (@clashreport) May 31, 2026

И на този фон, беларуският диктатор Александър Лукашенко заяви, че украинските военни не искат война с Беларус – защото така щял да се отвори нов фронт в Украйна, поне още 1000 километра. И това не е лесен за овладяване фронт – дали украинците го искат? Ясно, че не, по думите на Лукашенко. Според него било пълна глупост, че Украйна набелязала 500 цели за въздушни удари в Беларус – нещо, което каза преди няколко дни майор Роберт Бровди, командващ Силите за работа с безпилотни системи на украинската армия. От казаното от Лукашенко излезе, че в Беларус имало само една по-важна цел в близост до границата с Украйна. Той отрече и, че някога беларуски войници са стъпвали да се бият на украинска земя:

Lukashenko:



The Ukrainian military doesn't want any war with Belarus.



I know this for sure because they understand that it's another 1,000 kilometers of front, a border.



And it's not an easy border, the one between Belarus and Ukraine. Do they need that? No. pic.twitter.com/FCsTluf8NX — Clash Report (@clashreport) May 31, 2026

Lukashenko called Ukraine's 500-target list "nonsense" but mentioned Belarus has one "very serious" target with exact coordinates nearby. Also denied Belarusian troops were ever in Ukraine. pic.twitter.com/Hr8TVeuWaV — WarTranslated (@wartranslated) May 31, 2026

При всички тези размени на реплики и постоянно излизаща все по-богата информация за най-разрушителния военен конфликт в Европа от Втората световна война насам, датският премиер Мете Фредериксен посочи категорично: Беше грешка в края на Студената война да ограничим разходите си за отбрана и да разчитаме, че САЩ ще дойдат да ни спасяват. "Вярвам, че Европа трябва да се превъоръжи изцяло и да бъде способна да се защити сама", добави тя:

Denmark’s PM Mette Frederiksen:



I think we made a mistake after the end of the Cold War, reducing our military spending and hoping that if anything happened then the US would come and help us.



It's simply the wrong way of looking at yourself, your countries, and your borders.… pic.twitter.com/wZnpRzmiXn — Clash Report (@clashreport) May 31, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За 20-то поредно денонощие интензивността на сухопътните военни действия в Украйна се измерва с над 200 бойни сблъсъка за 24 часа. На 31 май е имало 276 бойни сблъсъка спрямо 302 на 30 май според официалната информация от украинския генщаб. Руснаците са хвърлили 264 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 6 по-малко спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3114 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 50 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8557 FPV дрона, което е с около 1030 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е било най-горещо – там са спрени 49 руски пехотни атаки, боевете текат в селата западно и северно от Покровск. Още 14 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но е имало само 1 откъм Часов Яр (Краматорското направление). Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" се хвали без геолокализирани доказателства, че руски войници стигнали до втори мост на река Кривой Торец в Константиновка – градът е разделен на две от реката. 43 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област, а още 10 – в Ореховското направление, в най-западната част на Запорожка област. 11 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, още 12 – в Южнослобожанското, в района на град Вовчанск и в селата южно от него.

В Украйна вече се използва софтуерът PRISMA на американския технологичен гигант Palantir – това беше показано чрез репортаж на CNN. Чрез изкуствен интелект софтуерът помага за планирането на удари с дронове, като под внимание се вземат изключително много параметри – например, къде е руската ПВО, защитаваща съответния обект, какъв обсег има, по какви маршрути е най-добре да преминат дроновете, за да има най-малък риск да бъдат свалени и т.н. "Това е най-голямото ни предимство", коментира украински военен, който я използва, с уточнение, че благодарение на PRISMA няма нужда да се правят по-големи командни центрове, които биха били узязвими за ответен удар. "С много по-голямо количество ресурси, противникът все още не може да ни надмине по ефективност", констатира украинският военен канал "Офицер":

Palantir’s PRISMA software is actively running inside Ukrainian long-range drone strike command posts — confirmed on camera by CNN’s Nick Paton Walsh, who filmed inside a unit planning kamikaze drone strikes deep into Russia.



Screens showed real-time maps, flight paths, and… pic.twitter.com/lLWVNoCzJv — Clash Report (@clashreport) May 31, 2026

А през това време украинската кампания за удари с дронове на среден обсег с цел да бъде съсипана логистиката за руската армия в Украйна набира сила – в дневния обзор на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, има препратки към публикации в Z-канали в Телеграм за последствията от украинските удари по отношение на руската логистика по сухопътния коридор между Южна Русия и Крим (отделно и магистралите М-03 Славянск – Бахмут, М-14 Мариупол - Мелитопол и М-30 Луганск - Донецк). Трети щурмови корпус на украинската армия обяви, че държи под огневи контрол окупираните от руснаците украински градове Луганск, Старобелск, Алчевск, Брянка и Кадеевка, всичките от които са на разстояние между 50 и 90 километра от активната фронтова линия в момента.

Ukraine’s 413th Unmanned Systems Forces Regiment RAID struck key Russian warehouses and supply points in Donetsk region. The targets near Buhas, Novoselivka, Dokuchaievsk and Syhnalne sat on transport hubs supporting Russian offensive actions. #Ukraine pic.twitter.com/uu4114vfOx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 31, 2026

Ukraine’s 412th Unmanned Systems Brigade Nemesis showed the MORRIGAN wing-type strike UAV used to cut Russian logistics from Mariupol to Crimea. The Ukrainian-made middle-strike drone was developed with Nemesis fighters and has attacked trucks on the P-280 highway. #Ukraine pic.twitter.com/8FnNuZwLlp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 31, 2026

3rd Army Corps drones struck Russian logistics routes in occupied Luhansk region, reaching the Izvaryne checkpoint more than 205 km deep. Pilots from the Third Assault Brigade’s unmanned systems battalion hit armored vehicles and ammunition depots during the operation. #Ukraine pic.twitter.com/XpTxJn1BEg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 31, 2026

