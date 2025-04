Великденско "примирие": Скритите мотиви зад поредната голяма лъжа на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 5 януари 2023 г. руският диктатор Владимир Путин обяви 36-часово примирие за Коледа, но страната агресор, която бе започнала войната в Украйна близо година по-рано, не спря дори за час. Очевидно така е и сега - издирваният от съда в Хага диктатор обяви примирие за Великден от 18 ч. на 19 април до 00:00 ч. на 21 април, но вече е ясно, че такова просто не съществува. Украинският президент Володимир Зеленски предложи удължаване на прекратяването на огъня, ако то се спазва в рамките на тези 30 часа, но руснаците явно мислят по друг начин. Вече ви показахме няколко категорични примера: Примирие ли: Зеленски обяви нова руска атака срещу Украйна и Великденско примирие в Украйна: Почти, но и друг път (ВИДЕО).

Русия подкопава нов мирен план?

Малко вероятно е руските официални лица и военни командири да са съобщили ефективно плановете за прилагане на временното примирие на фронтовите части или на украинските официални лица преди изявлението на Путин. Предишното добре доказано поведение на Русия по отношение на временния мораториум върху ударите с далечен обсег по енергийната инфраструктура показва, че руските официални лица вероятно възнамеряват да продължат да отправят необосновани твърдения за нарушаване на примирието от страна на Украйна, предупреждава американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). В този смисъл Русия вероятно използва едностранното си прилагане на временно примирие в Украйна, за да въведе информационни условия, които ще послужат като претекст в подкрепа на продължаващите усилия на Кремъл да подкопае и дискредитира Киев. Русия може да използва необосновани твърдения за нарушения на примирието от страна на Украйна, за да подкопае подкрепата за предложената мирна рамка, която Съединените щати представиха в Париж на 17 април: САЩ са готови на огромна отстъпка за Путин: Руски Крим и вдигане на санкции, за да има мир (ОБЗОР - ВИДЕО).

Русия също така вероятно се опитва да спечели благоразположението на САЩ и да се представи като приемлив партньор в преговорите в пряк отговор на коментарите на Доналд Тръмп, че Вашингтон ще преразгледа ролята си в посредничеството за постигане на мир в Украйна, в зависимост от това как ще се развие мирният процес през следващите дни: Планът на Тръмп за мир в Украйна се проваля: Рубио заговори за отказ на САЩ от преговорите.

Още скрити мотиви на Путин

Главният кореспондент на CNN по международна сигурност Ник Уолш отбеляза, че изявлението на Кремъл за великденското примирие е дошло в момент, когато Вашингтон заяви, че в следващите дни иска да получи потвърждение, че Москва е сериозна за мира - така вече имало "кимване" на Путин към Тръмп. „Но внезапното съобщение е толкова изпълнено с практически недостатъци, дори преди да излезе, че вероятно просто ще бъде използвано от Путин, за да подкрепи фалшивото си схващане, че Киев не иска да сложи край на войната. Би било логистичен кошмар за силите внезапно, незабавно да прекратят военните действия по заповед на Путин. Някои позиции на фронтовата линия може да се окажат в средата на интензивни битки, когато дойде заповедта“, анализира Уолш.

Голямо предизвикателство според него е и дезинформацията, която ще обърква войските относно спазването на примирието, записването на нарушения и реагирането на тях. А също и какво да се прави, когато внезапно обявеното примирие приключи. Истинското примирие изисква преговори с противника и подготовка, за да влезе в сила, посочва той. „Внезапното бързане, изглежда, е насочено единствено към удовлетворяване на исканията на Белия дом за някакъв знак, че Русия е готова да прекрати боевете. Може също така да създаде усложнения за Украйна, когато тя неизбежно бъде обвинена в нарушаване на това, което Вашингтон може да види като жест на добра воля от Москва“, смята журналистът.

Краткотрайното предложение за прекратяване на огъня беше лесна дипломатическа победа за Путин, опит да спре САЩ да напуснат конфликта и начин да се позиционира като лидер, който иска мир преди всичко, пише The Wall Street Journal.

Снимка: Kremlin.ru

Военните на фронта: примирието е "капан"

Обявеното 30-часово примирие от Путин е поредният капан - повечето от войниците на фронта не са го усетили вчера, 19 април, съобщава украинският проект DeepState, който е интервюирал около 50 военни, разположени на фронта. "Почти никъде не се усеща така нареченото "примирие" от руснаците. От 18:00 до 22:00 часа на 19 април все още са регистрирани обстрели и атаки от противника на фронта. Орехов, Каменско – налита артилерия, работят вражески дронове. Бурлатско – обстрелът продължава. Андреевка и Алексеевка – обстрел. Малко се успокои ситуацията в района на Надиевка и Котляровка. Успеновка – щурмови действия. Южно от Покровск – минометен обстрел на позиции на всеки 20-30 минути. Северно от Торецк – артилерия и щурмове, в Лиманското направление намаляха", изброяват те.

"В някои райони наистина цари тишина. Но също така трябва да вземем предвид, че днес (вчера - бел. ред.) е събота и противникът дава почивка на част от силите си през уикенда. Продължава и обстрелът на мирни селища в Украйна. Доброполя и Херсон бяха атакувани", обобщават от DeepState. Подчертават, че прекратяването на огъня не може да бъде едностранно и страните трябва да се споразумеят за въвеждането му предварително. Сега Москва се опитва да се представи като "миротворец" в очите на САЩ и да покаже, че е способна "самостоятелно да спре военните действия" без участието на Украйна, анализират от проекта, цитирани от УНИАН. „Ако нашите момчета отвърнат на стрелба и бъде даден отговор, тогава ще бъдем обвинени в нарушаване на споразумения, за които не сме се съгласили".

Украйна не е съгласна "на 90%" с плана на САЩ

Междувременно Украйна отрече да се е съгласявала "на 90% с представената от САЩ рамка за мир, която в цялост включва признаване на Крим за руска територия, облекчаване на санкции срещу Москва, отпадане на членството на Киев в НАТО като опция и замразяване на фронтовата линия (т.е. окупираните земи остават за Русия). Този план бе публикуван от Bloomberg, като агенцията се позова на свои източници, а по-късно частта с Крим беше потвърдена от CNN. Според The New York Post украинците се съгласявали с 90 на сто от елементите с предложен от Щатите план, но не е ясно с кои. След публикуването на материала от Министерството на отбраната в Киев отрекоха и съобщиха за Sky News, че ключовият въпрос е да се гарантира изпълнението и надеждното наблюдение на всяко предложение за прекратяване на огъня: Украйна се отказва от Крим, за да има мир? Киев подкрепя 9 от 10 аспекта на идеите на САЩ.

Специалният пратеник на Тръмп за Украйна и Русия - Кийт Келог, който остана в сянка за сметка на пратеника за Близкия изток Стив Уиткоф, твърди, че „Украйна няма да стане част от НАТО“ и че този въпрос дори не се обсъжда.

Унгарският премиер Виктор Орбан пък действа по друга линия - подкопаване на членството на Украйна в Европейския съюз. Правителството му призовава унгарците да гласуват против членството на Киев в блока в бъдещ национален референдум, като твърди, че влизането на Украйна в ЕС ще навреди на унгарската икономика, на пенсиите и сигурността. Будапеща заявява, че ще счита резултатите от допитването за обвързващи.

А The New York Times излезе с материал, според който САЩ вече не обмислят сериозно възможността да доставят нови оръжия за Украйна. Позовавайки се на проукраински настроени конгресмени, изданието посочва, че няма гаранции и за бъдещ обмен на разузнавателна информация. Администрацията на Тръмп е фокусирана върху това какво САЩ да получат от Украйна, а не върху това какво могат да дадат.

Продължава и дипломацията на Щатите за мир в Украйна на най-високо ниво въпреки провала засега на Доналд Тръмп. Самият той е разговарял с британския премиер Киър Стармър - за "мирно разрешаване" на "конфликта", посочват от Белия дом. Очевидно се пропуска фразата война, още повече пък агресивна война, чието начало постави руският диктатор. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс пък разговаря с италианския премиер Джорджа Мелони, като и двамата са се съгласили относно необходимостта от активизиране на усилията за постигане на справедлив мир в Украйна. Докато САЩ остават оптимисти за мирните преговори, е ясно, че и Италия, и САЩ са ангажирани с укрепването на сигурността, растежа и сътрудничеството, предаде италианската информационна агенция ANSA.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Откакто Путин обяви "примирие", на фронта са настъпили поне 40 руски щурма. От 16 до 22 ч. вчера Генералният щаб на украинската армия отчита 51 атаки, както и още 20 от 22 ч. до края на деня. От тези 71 обаче не е ясно колко са преди 18 ч., когато уж започна да действа временното прекратяване на огъня. В сводката си от сутринта на 20 април генщабът на украинската армия посочва, че за цялото изминало денонощие е имало 127 бойни сблъсъка, което е с 35 по-малко на дневна база.

Руската армия е хвърлила 170 управляеми авиационни бомби (КАБ) по украински позиции, което е с 4 по-малко от предходното денонощие. От тях 25 са пуснати на руска територия - в Курска област. С около 325 снаряда е намалял мащабът на руския артилерийски обстрел на дневна база – изстреляни са 5912 снаряда. Руснаците са използвали 2781 FPV дрона "камикадзе", което е със 74 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са спрени 39 руски пехотни атаки за денонощието, твърди украинската армия. В спомагателното от юг Новопавловско направление са отблъснати 12 нападения на силите на Путин. На второ място е Курска област с 20 отблъснати щурма, следват Торецкото направление с 18 атаки и Лиманското с 14. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой нападения.

Относно "превземането" на село Шевченко в Покровското направление (южната дъга на Покровск), обявено от руското министерство на отбраната, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец коментира с ирония: "Доколкото знам, те наистина са там... но само в неодушевено състояние. З0-а отделна механизирана бригада на противника, с подкрепата на 74-а отделна механизирана бригада, разбира се, се опита, но „не можа“", пише той.

Военнопропагандният руски Telegram канал "Два майора" умело прикрива нарушаването на временното примирие от страна на руснаците, като говори какво правели на фронта те "през цялата седмица", а не вчера. "Нашите щурмови самолети, танкови екипажи и мотострелци напредват през цялата седмица в посока Константиновка", твърди той за ключовата точка на фронта, която е североизточно от Покровск, северозападно от Торецк и югозападно от Часов Яр. "Успехът се развива близо до Тарасовка, северно от Калиново, Суха Балка, Валентиновка. Частите на групата сили "Център" подновиха настъплението към Покровск, атакувайки покрайнините на Миролюбовка от посока Новоторецко", пише каналът.

"Два майора" твърди още, че в Лиманското направление са започнали боеве за селището Ново, близо до Катериновка. В посока Купянск също се водят битки - има съобщения за тежки боеве близо до Степова Новоселовка. "Северно от Купянск руските въоръжени сили разширяват контролната зона на десния бряг на река Оскол, започна битката за Мала Шапковка", пише каналът.

В Запорожка област руснаците уж пробивали отбраната на украинците, развивайки настъпление в района на Щербако и към Орехов. Руските канали признават, че FPV дроновете на ВСУ там са проблем, но "въпреки това в кървави битки руската армия, десант след десант, изтръгва участъци от фронта от украинските въоръжени сили, навлиза в Мала Токмачка и се закрепва при Новоданиловка", според "Два майора".

В района на Курск съобщенията за освобождаването на Олешня от страна на руснаците явно са преждевременни. "Скептиците започнаха да правят ценностни преценки, обяснявайки доклада на Герасимов (началникът на руския генщаб Валерий Герасимов, бел. ред.) за Олешня като политическа необходимост и сравнявайки ситуацията със злополучния доклад на Шойгу (бившият министър на отбраната Сергей Шойгу, бел. ред.) за освобождаването на Кринки, след което тежките боеве продължиха", припомня руският канал.

Украинският Telegram канал "Офицер+", създаден и поддържан от лейтенант от ВСУ с позивна "Алекс", коментира ситуацията на фронта при продължаващо "великденско примирие" така: "На места по фронта има известно затишие, но анализирайки ситуацията от различни посоки, става очевидно, че не е навсякъде, няма ясна тенденция към спад, всичко е просто някак хаотично: някъде е тихо, някъде не". Той смята, че Доналд Тръмп си е поставил очила за виртуална реалност, казва "бяло" на "черното" и обратно, "защото така му е удобно". И нищо чудно да каже сега, че Путин е готов за мир, притеснява се "Офицер+".

