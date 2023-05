ВИДЕО: 2 в 1 - руски Су-34 и Ми-8 се разбиха в Брянск. Свалени ли са?

В контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС има два отделни материала за случилото се. И в двата внушението е, че става въпрос за катастрофи. Специално за случката с хеликоптера се говори за "пожар в двигателя". При този случай никой от екипажа не е оцелял.

Има обаче видео, на което се вижда, че ракета удря машината. Вече се изказват предположения, че руско ПВО е свалило хеликоптера.

The slow motion video shows a missile hitting the Mi-8. On the wreckage of the helicopter was spotted a symbol of the Russian Armed Forces. pic.twitter.com/BcTebPvKYH

По отношение на случилото се със самолета обаче не се дава причина, като според телеграм канала "Украйна Сейчас" и тук пилотите са загинали. Но вече се появиха версии за "саботьори" - специално за хеликоптера върви слух, че е свален от украински хеликоптери.

Russian media reports that special services in the Bryansk region are looking for saboteurs who may have been involved in the attack on the Mi-8 and Su-34. An "interception plan" was introduced in the region.



The Russian air defense is the best saboteurs 😂



