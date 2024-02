Русия се нахвърли върху Авдеевка, отправи куп заплахи към Запада (ВИДЕО)

На този фон, много рязко увеличение на интензивността на военните действия през изминалите 24 часа отчита украинският генщаб в сутрешната си сводка. За денонощието е имало цели 126 бойни сблъсъка по целия фронт, като двуцифрено число руски пехотни атаки е имало в Авдеевка, в направлението "Маринка" (Григоровка и Новомихайловка, югозападни предградия на град Донецк, Авдеевка е северозападно), Лиман (Луганска област) и Бахмут. Само при Авдеевка е имало 45 отбити руски пехотни атаки, като 29 от север – изглежда между коксохимичния завод и пясъчната кариета, тоест североизточната част (КАРТА). В направлението "Маринка" има 26 отбити руски пехотни атаки, към Лиман (линията Терно – Ямполовка – Торско, на 15-тина километра западно от Кремена) – 20 отбити руски пехотни атаки и Бахмут – 10 руски пехотни атаки, отново в Богдановка (5-6 километра северозападно от град), Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут) и Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут).

Войната в Украйна: Развитие на военните действия по сектори

(КАРТА) Специално за Авдеевка, политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке е категоричен, че заплахата коксохимичния завод да бъде отрязан от самата Авдеевка и обграден от три страни е голяма, с което да бъде ударена сериозно и украинската логистика за града. Рьопке добавя, че руснаците вече минират участъци вътре в Авдеевка и украинците губят бронирана техника - даден е пример с видеокадри, за които Рьопке твърди, че са от Авдеевка и показват как украинската армия губи бронирана машина "Брадли":

Good example of what I mean: Russians are placing mines within the captured quarters of Avdiivka. And Ukrainians (the 47th Mechanized Brigade) are losing another Bradley INSIDE the town. Fighting conditions were much better around Stepove. Everything looks like Bakhmut 2.0 now. pic.twitter.com/wKv9rMjIfM — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) February 6, 2024

В своя дневен обзор руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов твърди, че заради руското настъпление от североизток сега коксохимичния завод може да бъде атакуван от две посоки, в Степово обаче така и няма пробив (на километър-два западно от завода и на 3 северозападно от Авдеевка). Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише, че все още основните боеве в северната част на Авдеевка са южно от село Весело тоест няма голямо руско присъствие в самия град. Факт е, че вече има боеве в рамките на жилищни райони – и че поне засега преобладаващата информация е за мали щурмови руски групи, които опитват да се укрепват и да създадат условия за свои другари да настъпят, с което да постигнат числено превъзходство:

Особено внимание през вчерашния ден имаше относно статия на The New York Times, в която на база впечатления от кореспонденти на място буквално се казва, че защитниците на Авдеевка са като Майстор Тричко и се защитават срещу вълните на руските атаки с каквото имат. В материала изрично се казва, че западното оръжие, специално артилерийските снаряди, се пести – руското командване отдавна възприе тактика за атаки с малки щурмови групи, а е твърде скъпо снаряди да се хабят за 3-4 войници. Често обаче се използват танкове или БТР-и, специално "Брадли", за разчистване: Американски БТР-и "Брадли" смазват един от най-модерните руски танкове (ВИДЕО). Спасение са и FPV дроновете – те влизат в широка употреба: НАТО не си взема поука за ново ефективно оръжие в Украйна: Украински анализ. "Нямаме достатъчно хора и военна техника за офанзивни операции – затова браним и удържаме позициите, които вече сме заели", заключва 29-годишният украински лейтенант Олександър Ширшин.

На целия този фон обаче има пресни геолокализирани видеокадри – как руски дронове обстрелват украински позиции, които показват украински напредък при Невелско, на южния фланг на Авдеевка.

В един глас Пегов и "Рибар" твърдят, че руснаците нямат напредък при Григоровка – според "Рибар", защото източно от селото трябва да се превземат позиции на висок терен, а засега това не е постигнато от руснаците.

Що се отнася до направлението към Лиман, "Рибар" отчита, че при Терно руснаците не могат да настъпят ефективно, защото украинските дронове ефективно ги спират.

(КАРТА) При Бахмут "Рибар" говори как руснаците поели повече контрол над висок терен при Богдановка, което е в рязък контраст на скорошния тон как Богдановка пада. Всъщност, украинците твърдят, че при Клещеевка имат успехи и че са си върнали контрола на път, влизащ от север в селото – данните за украински тактически успехи почнаха да идват от 2-3 дни насам.

На източния бряг на Днепър, при село Кринки (30 километра североизточно от Херсон и 2 километра източно от река Днепър), няма промени в ситуацията – Пегов изрично подчертава, че не са верни руски твърдения, че украинските морски пехотинци в района вече само мислят как да се изтеглят на западния бряг на Днепър. "Рибар" обръща внимание към Приютно, в източната част на Запорожка област, на границата с Донецка област (направлението Велика Новоселка - Бердянск) – и признава, че заради многото полета с мини в района "използването на бронетанкови групи е затруднено и води до загуби на техника. Затова всички опити за настъпление се извършват от пехотни групи с подкрепата на артилерия и дронове. В момента руските части се придържат към дерето Куцай и езерата северно от селището".

Magyar's unit at work in Krynky. Several pieces of equipment, armored vehicles, a T-62 and a Chinese supplied Desertcross 1000-3 ATV were destroyed. pic.twitter.com/1UhCJyMIFW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 5, 2024

Партизански операции срещу Русия

Грузинската ДАНС обяви, че е задържала минибус, пълен с 14 килограма експлозиви – общо 6 пакета, информира украинският сайт "Цензор.нет", с главен редактор Юри Бутусов. Версията на грузинските служби е, че взривът, маскиран като батерии за електромобили, е бил подготвен за операция във Воронеж, Русия. Грузинската ДАНС казва, че минибусът се е движел по маршрут от Одеса до Воронеж, но е стигнал до Одеса "през Румъния, България и Турция". За организатор на операцията е сочен кандидатът за депутат от Одеска област през 2020 година Андрий Шарашидзе – той е кандидат на партията на Зеленски "Слуга на народа". Замесени били 7 грузинци, 3 украинци и 2 арменци: Грузинските спецслужби са задържали пратка с експлозиви от Украйна за Русия. Грузинската изпълнителна власт нееднократно показа позиции, близки до тези на Кремъл, за разлика от грузинския президент Саломе Зурабишвили: Провал: Управляващите в Грузия не събраха гласове за импийчмънт на президента

The Georgian State Security Service announced the detention of a minibus with explosives traveling on the route "Odesa - Voronezh"



The statement said that the explosives were planned to be used to carry out terrorist attacks, and citizens of Georgia, Ukraine and Armenia were… pic.twitter.com/RMln9wQpit — NEXTA (@nexta_tv) February 5, 2024

Същевременно, ФСБ съобщи, че заловило трима руски граждани, планирали да взривят колата на високопоставен чиновник в Крим. Полуостровът е незаконно окупиран от Русия от 2014 година.

Русия: Страната на ограниченията и заплахите

Бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, сега зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, обяви и то нарочно в англоезичната платформа Twitter, че имало намерение да се строи жп линия от Испания до Лвов, което значело, че Запада вече се готви Лвов да става столица на Украйна тоест че Русия ще победи във войната и Украйна ще бъде разделена на няколко части. А зам.-ръководителят на Росгвардия в Донецка област и ръководител на ДНР милициите "Восток" Александър Ходаковски заяви, че примирие няма да доведе до траен мир – само категорична победа на бойното поле ще го стори. И двете изказвания присъстват в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

На този фон, главният редактор на RT Маргарита Симонян, която е една от най-отвратителните руски пропагандистки, заключи, че Русия била единствената страна в историята на САЩ, която можела да я унищожи за час. "Е, може би не за час", добави тя, докато обясняваше как Съединените щати никога нямало да се примирят с това:

"We are the only country in the world that can destroy the United States in one hour. Well, theoretically it can and they will not be able to cope with this," Kremlin propagandist and editor-in-chief of the Russian state-controlled broadcaster RT, Margarita Simonyan, said. pic.twitter.com/elnMv3V56O — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 4, 2024

Друго руско пропагандно оръжие – Дмитрий Кисельов, обяви, че Русия лесно можела да атакува военното летище в Жешов, защото е база за доставка на оръжие за Украйна. Първо обаче ще предупредим, защото има червени линии, добави Кисельов, докато разсъждава как е свален Ил-76 в Белгородска област (с помощта на американска установка Patriot, според руската версия, а Русия още не допуска международно разследване на случая: Русия: Установен е типът ракета, свалил Ил-76 (ВИДЕО)

Russian state propaganda media once again expressed threats against Poland. TV-presenter Dmitry Kiselyov said that Russia could easily attack Rzeszów airfield in Poland, as it is seen as a base for the supply of Western weapons into Ukraine.



"But first you need to warn and… pic.twitter.com/IasOTIUuc0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 5, 2024

Междувременно, изпълнителният директор на Руския национален център за подпомагане на деца и Лигата за безопасен интернет Екатерина Мизулина обяви, че от 1 март Русия ще почне да блокира VPN услугите. Тя призна, че няма да е възможно да се блокира VPN изцяло, но поне безплатните приложения ще бъдат спрени. Само преди седмица ЕС наложи санкции на Мизулина – защото работи против свободата на изразяване и против правото на свободно мнение. Санкциите включват замразяване на имущество, забрана за пътуване на територията на ЕС. Мизулина им отговори, като каза: "Служа на Русия".

При цялата тази руска заплашителна реторика и действия, The New York Times публикува и материал, че Германия трябва да реформира армията си и да е готова да реагира бързо, ако Владимир Путин победи в Украйна и не спре – думи на германския военен министър Борис Писториус. Проблемът е, че дълги години Германия залагаше на икономиката като основа за отношенията с Русия и Китай и този подход все още не е оставен в миналото, има надежди миналото да се върне – социалдемократите на канцлера Олаф Шолц са пример за това.