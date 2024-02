Направление "Бахмут": Следващата руска цел и украинците, които я бранят (ВИДЕО)

На този фон, малко назад остава какво се случва с Бахмут. През 2023 година това беше едно от най-горещите места на военни действия в Украйна: Светът през 2023 г.: Украйна - военни действия, военни престъпления (ВИДЕО). Сега пак е важна точка за фронта, но някак остава встрани от основните новини.

След като през лятото на миналата година украинската армия успя да си върне много позиции от юг и север на Бахмут и имаше дори надежда да успее да пречупи руснаците и да обкръжи града, това вече е минало. Както навсякъде другаде по фронта, Украйна е в отбрана, а Русия атакува – говорителят на украинското командване "Изток" капитан Иля Йевлаш вече коментира, че при Бахмут руснаците са струпали около 40 000 души.

Каква е целта – непосредствената изглежда е Часов Яр, който се намира на десетина километра западно от Бахмут. Основна точка в украинската отбрана сега е Богдановка – на 5-6 километра северозападно от Бахмут. Стигне ли се до руски пехотни атаки срещу Часов Яр, то Русия ще е направила още една крачка към целта си да превземе цялата Донецка област.

"Преди пестяха дори куршумите за автомати, сега стрелят даже с гранатомети, дори ако целта е само един човек" – част от разказаното от украинските военни при Бахмут. И още – "видях реклама как да се записват в армията: Избираш си къде ще имаш апартамент в украински град", споделя един от войниците.

Какъв е сега животът на украинските войници от 93-та бригада "Холодний Яр", удържащи последните добри защитни позиции в околностите на Бахмут (Богдановка, Ивановско /5-6 километра запад-югозапад от Бахмут/, Клещеевка /7 километра юг-югозапад от Бахмут/, Андреевка /10 километра юг-югозапад от Бахмут/

The Russians are again trying to seize the city of Chasiv Yar, which is located immediately west of Bakhmut. The front line approached Chasiv Yar to a distance of 5-7 km. Russian artillery is pounding the city. The 93rd Brigade "Holodny Yar" is holding the line here, challenging… pic.twitter.com/3evhh69GhV